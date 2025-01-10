Kayıplara karıştı, 19 yıl sonra Google harita görüntüsü gizemi çözdü!

10 Ocak 2025 09:32 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:27

ABD'nin Michigan eyaletinde kanser hastası David Lee Niles, 2006 yılında kayıplara karıştı. Aradan geçen 19 yılın ardından Niles'tan bir haber geldi. Bu haber bir uydu görüntüsü sayesinde aileye ulaştı.

2006 yılında ABD'nin Michigan​ eyaletinde bir eğlence mekanına giden David Lee Niles, kendini kötü hissettiğini söyleyerek aniden çıktı gitti. Kanser​ hastalığıyla mücadele eden David, aynı zamanda zor zamanlar geçiriyor, depresyonla baş etmeye çalışıyordu. David, eğlence mekanından çıktıktan sonra bir daha onu gören olmadı. Ailesi izini sürmek için çaba gösterse de David'den senelerce haber alınamadı.

5 YIL SONRA ÖLÜM İLANI YAYIMLADILAR

2011 yılında David'in ailesinin umutları tükendi ve internette bir ölüm ilanı yayımladılar. İlanda şu ifadeler yer aldı:

"David Lee Niles, 72 yaşında, Wyoming'de hayatını kaybetti. Ancak zamanı ve yeri yalnızca Tanrı biliyor."

''HEY! GÖLETTE BİR ARABA VAR!''

19 yılın ardından Brian Houseman isimli bir kişi, David'in kayıplara karıştığı eğlence mekanının yakınındaki Cook Cenaze Evi'nin önünde yılbaşı için ağaç süslerken gölette bir cisim fark etti. Houseman, WOOD-TV’ye verdiği röportajda o anları, "Bir anda, ‘Hey! Orada bir araba var!’ dedim" diyerek anlattı.

DAVID'İN İSKELET KALINTILARI VE CÜZDANI BULUNDU

Göl suyu bulanık bir haldeydi ve senelerce kimse içinde bir araba olduğunu fark etmedi. Houseman, bu durumu polise bildirdi. Polis, Google Maps görüntülerini incelediğinde göletteki arabanın yıllardır haritalarda göründüğünü fark etti. Bir dalgıç ekibi bölgeye gönderildi ve araç sudan çıkarıldı. Aracın içinde David’in iskelet kalıntıları ve cüzdanı bulundu.

''ONU EVE GETİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ''

Bu trajik keşif, ailesi için yıllardır süren belirsizliği sona erdirdi. David’in damadı Scott Hathaway, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün bizim için uzun bir arayışın sonu. Neden Tanrı yıllarca bekledi bilmiyoruz. Ama onu eve getirdiğimiz için mutluyuz."

David’in nasıl gölete düştüğü hala gizemini koruyor. Ancak ailesi için bu, yıllar süren acının ardından bir kapanış oldu. "Onun öldüğünü kabullenmişlerdi" diyen Gates, "Ama bedeninin bulunması onları rahatlattı" diye de ekledi.