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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:38

Kazakistan'da 14 asker yaşamını yitirmişti! Görevden alınan Deniz Kuvvetleri Komutanı tutuklandı

Kazakistan'da faciaya dönüşerek 14 askerin hayatını kaybetmesine neden olan tatbikatla ilgili görevden alınan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov tutuklandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Kazakistan'da 14 asker yaşamını yitirmişti! Görevden alınan Deniz Kuvvetleri Komutanı tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:38

'da Hazar Denizi kıyısında düzenlenen askeri tatbikat sırasında meydana gelen faciaya ilişki soruşturma süreci sürüyor. 

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov'un 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikatla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ve mahkeme kararıyla tutuklandığını duyurdu. Niyazbekov'un görevi ihmal etmekle suçlandığı belirtildi.

Kazakistan'da 14 asker yaşamını yitirmişti! Görevden alınan Deniz Kuvvetleri Komutanı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sürdüğünü ve Niyazbekov'un tutuklanmasıyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında tatbikatın planlanması, güvenlik kurallarına uyulması, hava şartlarının değerlendirilmesi ve sorumlu yetkililerin eylemleri inceleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kazakistan'da 24 Eylül'de Mangıstau bölgesinde gerçekleştirilen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikat sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 17 asker denize sürüklenmiş, 14 asker hayatını kaybetmişti. 

Kazakistan'da 14 asker yaşamını yitirmişti! Görevden alınan Deniz Kuvvetleri Komutanı tutuklandı

Tatbikattaki ölümlerle ilgili daha önce 5 Savunma Bakanlığı yetkilisi şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Niyazbekov, Ağustos 2025'te Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmiş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından 3 Ekim'de görevden alınmıştı.

 

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ETİKETLER
#Kazakistan
#Hazar Denizi
#Kasım Cömert Tokayev
#Kanat Niyazbekov
#Hazar Korganı2026
#Dünya
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