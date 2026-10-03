Kazakistan'da 24 Eylül'de Mangıstau bölgesinde düzenlenen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikatında 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Silahlı Kuvvetlerde değişiklik süreci devam ediyor.

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HABERİN ÖZETİ Kazakistan'da 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikatla ilgili 3 üst düzey isim görevden alındı Kazakistan'da 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikat faciasının ardından Cumhurbaşkanı Tokayev, Savunma Bakanlığından üç üst düzey yöneticiyi görevden aldı. 24 Eylül'de Mangıstau bölgesindeki "Hazar Korganı-2026" tatbikatında hava şartlarının kötüleşmesi sonucu 17 asker denize sürüklenmiş ve 14 asker hayatını kaybetmiştir. Cumhurbaşkanı Tokayev; Genelkurmay Başkanı Kanış Abubakirov, Savunma Bakan Yardımcısı Almaz Jumakeev ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Kanat Niazbekov'un görevlerine son vermiştir. Görevden alınan isimlerin gerekçelerine ilişkin bilgi paylaşılmazken, bu pozisyonlara henüz yeni atama yapılmamıştır. Olayın ardından görevi ihmal ve gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlali şüphesiyle sorumlu yetkililer hakkında işlem başlatılmış ve Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alınmıştır. Cumhurbaşkanı Tokayev, 27 Eylül'deki toplantıda silahlı kuvvetlerde kapsamlı reform sürecinin başlatılması talimatını vermiştir.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV 3 İSMİ GÖREVDEN ALDI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanlığının üç üst düzey yöneticisini görevden aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Kanış Abubakirov, Savunma Bakan Yardımcısı Almaz Jumakeev ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Kanat Niazbekov'un görevlerine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, Abubakirov, Jumakeev ve Niazbekov'un görevden alınma gerekçelerine ilişkin bilgi paylaşılmazken, söz konusu görevlere henüz yeni atama yapılmadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kazakistan'da 24 Eylül'de Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikat sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 17 asker denize sürüklenmiş, 14 asker hayatını kaybetmişti.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle Silahlı Kuvvetler'in üst ve orta kademe komuta kademesindeki sorumlu yetkililer hakkında işlem başlatılmıştı. Facianın ardından Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alınmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileriyle 27 Eylül'de yaptığı toplantıda silahlı kuvvetlerde kapsamlı reform sürecinin başlatılması talimatını vermişti.