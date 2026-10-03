Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 19:57

Kazakistan'da 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikatla ilgili 3 üst düzey isim görevden alındı

Kazakistan'da 14 askerin hayatını kaybetmesine neden olan tatbikatla ilgili orduda başlatılan reform kapsamında Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakan Yardımcısı ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı görevden alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 19:57

'da 24 Eylül'de Mangıstau bölgesinde düzenlenen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikatında 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Silahlı Kuvvetlerde değişiklik süreci devam ediyor. 

HABERİN ÖZETİ

Kazakistan'da 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikatla ilgili 3 üst düzey isim görevden alındı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Kazakistan'da 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikat faciasının ardından Cumhurbaşkanı Tokayev, Savunma Bakanlığından üç üst düzey yöneticiyi görevden aldı.
24 Eylül'de Mangıstau bölgesindeki "Hazar Korganı-2026" tatbikatında hava şartlarının kötüleşmesi sonucu 17 asker denize sürüklenmiş ve 14 asker hayatını kaybetmiştir.
Cumhurbaşkanı Tokayev; Genelkurmay Başkanı Kanış Abubakirov, Savunma Bakan Yardımcısı Almaz Jumakeev ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Kanat Niazbekov'un görevlerine son vermiştir.
Görevden alınan isimlerin gerekçelerine ilişkin bilgi paylaşılmazken, bu pozisyonlara henüz yeni atama yapılmamıştır.
Olayın ardından görevi ihmal ve gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlali şüphesiyle sorumlu yetkililer hakkında işlem başlatılmış ve Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alınmıştır.
Cumhurbaşkanı Tokayev, 27 Eylül'deki toplantıda silahlı kuvvetlerde kapsamlı reform sürecinin başlatılması talimatını vermiştir.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Kazakistan'da 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikatla ilgili 3 üst düzey isim görevden alındı

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV 3 İSMİ GÖREVDEN ALDI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanlığının üç üst düzey yöneticisini görevden aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Kanış Abubakirov, Savunma Bakan Yardımcısı Almaz Jumakeev ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Kanat Niazbekov'un görevlerine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, Abubakirov, Jumakeev ve Niazbekov'un görevden alınma gerekçelerine ilişkin bilgi paylaşılmazken, söz konusu görevlere henüz yeni atama yapılmadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kazakistan'da 24 Eylül'de Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikat sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 17 asker denize sürüklenmiş, 14 asker hayatını kaybetmişti. 

Kazakistan'da 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikatla ilgili 3 üst düzey isim görevden alındı

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle Silahlı Kuvvetler'in üst ve orta kademe komuta kademesindeki sorumlu yetkililer hakkında işlem başlatılmıştı. Facianın ardından Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alınmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileriyle 27 Eylül'de yaptığı toplantıda silahlı kuvvetlerde kapsamlı reform sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kazakistan'da 14 askerin yaşamını yitirdiği tatbikat faciasında 5 yetkiliye gözaltı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kazakistan'da tatbikat sırasında askerler denize sürüklendi! Çok sayıda can kaybı var, ulusal yas ilan edildi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Kazakistan
#Kasım Cömert Tokayev
#Hazar Korganı-2026
#Kanış Abubakirov
#Dauren Kosanov
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.