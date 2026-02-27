Kazakistan’da gaz tüpü faciası! Kafe havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazakistan'ın Shchuchinsk şehrinde yer alan bir apartmana bitişik haldeki tek katlı kafede gaz tüpü faciası yaşandı. Tüpün patlaması sonrası yangın çıktı. Akmola Bölgesi Acil Durumlar Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri binadan 8 adet gaz tüpü çıkardı, 10'dan fazla kişiyi de kurtardı.

"HERKESİN YANIKLARI VARDI"

Facia sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Bir görgü tanığı yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Her şey bir anda oldu. İnsanlar dışarıya koştu. Herkesin yanıkları vardı. Aşçı, personel herkes karın üzerine yattı. Sokaktan geçenler binanın içindekileri çıkarmaya çalıştılar. Ben de koşarak gittim ve teyzemi gördüm. Onu da çıkarıyorlardı, yanmıştı. Bazılarının saçları yanmıştı" ifadelerine yer verdi.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.