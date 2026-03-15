Kazakistan’da halk yeni anayasa için sandık başına gidiyor. Ülkede parlamentonun yapısının değiştirilmesi, cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının oluşturulması ve insan haklarının güçlendirilmesi gibi düzenlemeleri içeren 96 maddelik yeni anayasa taslağı için oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kazakistan'da yeni anayasa için tarihi referandum! İstanbul'da da sandıklar kuruldu Kazakistan'da halk, parlamentonun yapısının değiştirilmesi, cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının oluşturulması ve insan haklarının güçlendirilmesi gibi düzenlemeleri içeren yeni anayasa taslağı için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde 10 bin 388 sandıkta oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı ve 20.00'ye kadar sürecek. Referandumun geçerli sayılması için katılım oranının yüzde 50'yi aşması gerekiyor. Yeni anayasanın kabul edilmesi için oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının desteği ve bu çoğunluğun bölgelerin, cumhuriyet statüsündeki şehirlerin ve başkentin en az üçte ikisinde sağlanması gerekiyor. Kazakistan dışında da birçok ülkede oy kullanma işlemleri başladı; Türkiye'de İstanbul Başkonsolosluğu dahil dört farklı noktada sandık kuruldu. Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul, referandumun ülke için çok önemli olduğunu belirtti.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 20.00'YE KADAR SÜRECEK

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu’nun açıklamasına göre, 12 milyon 461 binden fazla kayıtlı seçmen ülke genelinde kurulan 10 bin 388 sandıkta saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecek.

KATILIM ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇMELİ

Kazakistan halkına “yeni anayasa taslağını kabul ediyor musunuz?” sorusunun yöneltildiği referandum, katılım oranının yüzde 50’yi aşması durumunda geçerli sayılacak. Yeni anayasa ise oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının desteğini alması ve bu çoğunluğun bölgelerin, cumhuriyet statüsündeki şehirlerin ve başkentin en az üçte ikisinde sağlanması halinde kabul edilmiş olacak.

İSANBUL'DA DA SANDIKLAR KURULDU

Kazakistan dışında da birçok ülkede oy kullanma işlemleri aynı gün başladı. Türkiye dahil onlarca ülkede yaşayan Kazak vatandaşları sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’de İstanbul Başkonsolosluğu da dahil olmak üzere dört farklı noktada sandık kurulurken, büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu binlerce kişi oy vermek için sandık başına gitti.

NURİDDİN AMANKUL: ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR REFERANDUM

Referandum hakkında açıklamalarda bulunan Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul, "Kazakistan vatandaşlarının referandumda oy haklarını kullanması için çeşitli noktalarda sandıklar açıldı. 419 numaralı sandık ise İstanbul’da açıldı. Sabahtan bu yana yoğun bir şekilde oy verme işlemleri devam ediyor. Sabah saat 07.00’da oy verme işlemleri başlarken, akşam saat 20.00’a kadar devam edecek. Şimdiye kadar kardeş Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan öğrencilerimiz, vatandaşlarımız yoğun şekilde oy vermek için geliyor. Bu referandumun amacı daha önceden çalışmaları yapılan yeni anayasa ile ilgili. Ülkemiz için açıkçası çok önemli bir referandum. Anayasamızın değişip değişmeyeceğine ise halkımız karar verecektir" ifadelerini kullandı.