Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Arap dünyasına destek: 'Askeri eylemleri kınıyoruz'

Körfez bölgesinde tırmanan gerilim üzerine harekete geçen Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev; BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt liderlerine gönderdiği mektuplarla askeri eylemleri kınayarak, krizlerin çözümü için diplomasi ve tam dayanışma çağrısında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Arap dünyasına destek: 'Askeri eylemleri kınıyoruz'
01.03.2026
01.03.2026
saat ikonu 14:27

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ve bölgesinde tırmanan gerilime karşı diplomatik bir atak başlatarak bölge liderlerine destek mektupları iletti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Arap dünyasına destek: 'Askeri eylemleri kınıyoruz'

Bölgedeki güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde gelen bu hamleyle Tokayev; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt devlet başkanlarına Astana’nın sarsılmaz desteğini bildirdi.

EGEMENLİK VURGUSU VE ASKERİ EYLEM KINAMASI

Akorda tarafından paylaşılan detaylara göre Tokayev, mektuplarında dost ülkelerin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını hedef alan her türlü askeri girişimi sert bir dille kınadı. Kazak lider, kardeş devletlerin güvenliğini sarsmaya yönelik faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kazakistan'ın uluslararası politikada kararlı bir duruş sergilediğini hatırlatan Devlet Başkanı, "Ülkemiz, tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesini her zaman savunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Arap dünyasına destek: 'Askeri eylemleri kınıyoruz'

Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca Kazakistan’ın bölgedeki kardeş Arap ülkelerine imkânları ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Mektuplarda, istikrar ve barışın tesisi için üst düzey liderlerle sürekli çalışma temaslarının sürdürülmesinin önemine de dikkat çekildi.

ABD-İran savaşının ekonomiye etkileri! Altın uzun vadede nereye hareket edecek? Uzman isim açıkladı
Ataşehir'deki magandaları travmaya sokacak ceza! Bir daha araçtan inemeyecekler
Bakan Bayraktar: Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım
ETİKETLER
#körfez
#orta doğu
#kazakistan
#diplomasi
#Tokayev
#Dünya
