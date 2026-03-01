Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Arap dünyasına destek: 'Askeri eylemleri kınıyoruz'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde tırmanan gerilime karşı diplomatik bir atak başlatarak bölge liderlerine destek mektupları iletti.

Bölgedeki güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde gelen bu hamleyle Tokayev; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt devlet başkanlarına Astana’nın sarsılmaz desteğini bildirdi.

EGEMENLİK VURGUSU VE ASKERİ EYLEM KINAMASI

Akorda tarafından paylaşılan detaylara göre Tokayev, mektuplarında dost ülkelerin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını hedef alan her türlü askeri girişimi sert bir dille kınadı. Kazak lider, kardeş devletlerin güvenliğini sarsmaya yönelik faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kazakistan'ın uluslararası politikada kararlı bir duruş sergilediğini hatırlatan Devlet Başkanı, "Ülkemiz, tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesini her zaman savunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca Kazakistan’ın bölgedeki kardeş Arap ülkelerine imkânları ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Mektuplarda, istikrar ve barışın tesisi için üst düzey liderlerle sürekli çalışma temaslarının sürdürülmesinin önemine de dikkat çekildi.