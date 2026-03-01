Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Politika
Editor
Editor
 Ümit Buget

Bakan Bayraktar: Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım. Her açıdan güçlü olmamız lazım. Ekonomik olarak, savunma olarak siyasi olarak güçlü olmamız lazım" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
13:59
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
14:01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Ankara'da AK Parti Akyurt Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı. Programda konuşma yapan ve dünyada büyük çatışmaların yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, Türkiye olarak her açıdan çok daha güçlü olunması gerektiğini ifade etti.

'EKONOMİK OLARAK, SAVUNMA OLARAK SİYASİ OLARAK DAHA GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM'

Bakan Bayraktar, dünyada büyük çatışmaların yaşandığına dikkati çekerek, "Bugün sabah itibarıyla başlayan, komşumuz İran'ın bir sıcak çatışmanın içerisine sürüklendiği ve belki bütün bölgeyi kapsayabilecek riskleri barındıran bir süreçten geçiyoruz. Onun için Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım. Her açıdan güçlü olmamız lazım. Ekonomik olarak, savunma olarak siyasi olarak güçlü olmamız lazım. Güçlü olmanın iki unsuru var. Bir, güçlü bir lidere ihtiyacımız var. İki, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hamdolsun çok güçlü bir liderimiz var" diye konuştu.

Bakan Bayraktar: Türkiye olarak bizim çok daha güçlü olmamız lazım

'TÜRKİYE DÜNYADA SÖZÜ GEÇEN BİR ÜLKE HALİNE GELECEK'

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için büyük bir mücadele verdiklerini de kaydeden Bayraktar, "Eğer biz enerjide bağımsız olursak ekonomide bağımsız olacağız, ekonomide güçlü olacağız. Türkiye ekonomisi daha güçlü bir hale geldiği zaman, ülkemiz daha güçlü bir şekilde bu bölgede ve dünyada sözü geçen bir ülke haline gelecek" şeklinde konuştu.

'MAVİ VATAN, BİR DESTAN'

Gabar'da petrol üretildiğini, Karadeniz'de yerli doğal gaz üretildiğini anlatan Bayraktar, "Artık yeni bir aşamaya geldik. Artık yurt dışında arıyoruz. Somali'de arıyoruz, Pakistan'da arıyoruz. '' diyoruz, Mavi Vatan'a birileri 'masal' diyor. Bizim için Mavi Vatan, Türk'ün denizcilikte yazdığı bir destandır" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA DEVLET DESTEĞİ

Elektrik ve doğal gaz faturalarında sağlanan devlet desteğine vurgu yapan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Şimdi yeni dönemde diyoruz ki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı daha çok destekleyelim. Hatta nakdi destekleyelim. Yani, hesaplarına belli miktar bir parayı kış aylarında yatıralım; bir enerji fonu gibi, enerji desteği gibi. Biz diyoruz ki hali, vakti yerinde olan, buna ihtiyacı olmayanları bu işten çıkaralım. Gerçek ihtiyaç sahibine daha fazla verelim. Yeni dönemde böyle bir çalışmanın hazırlığı içerisindeyiz."

İlçe Başkanlığı ve belediyeye ziyaret
Bakan Bayraktar, iftar programının ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığını ve Akyurt Belediyesini ziyaret etti. Bayraktar, İlçe Başkanlığında Başkan Murat Yıldırım ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, daha sonra da Akyurt Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hilal Ayık ile görüştü.

