Kenya’da korkunç kaza: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Temmuz 2024 00:05 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 00:12
Kenya'da bir yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kenya'da bir yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Polis memuru Ephraim Karimi, ülkenin güneyindeki Garissa-Mwingi kara yolunda yolcu otobüsünün duran kamyona çarptığını ifade etti.
EN AZ 10 ÖLÜ!
Karimi, kazada 8'i olay yerinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yolcu otobüsünde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğunu söyleyen Karimi, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı