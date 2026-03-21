Kenya'da yürekler ağza geldi! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Kenya'nın kalbi, başkent Nairobi'de yer alan Wilson Havalimanı'nda bir yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Uçaktaki 39 yolcu ve mürettebat yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 10:32

Havalimanları İdaresi (KAA), başkent ’deki Wilson Havalimanı’nda bir yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıktığını duyurdu. Uçağın, Kisumu Uluslararası Havalimanı’ndan havalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, uçakta bulunan 39 yolcu ve mürettebatın tamamının kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. “Tüm yolcu ve mürettebatın güvende olduğu teyit edilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. Uçak olay yerinde bulunmakta olup çalışmalar sürmektedir” denildi.

Yetkililer, Wilson Havalimanı’ndaki uçuş trafiğinin kesintisiz şekilde devam ettiğini vurgularken, tüm havalimanlarında güvenlik standartlarının en üst seviyede tutulduğunu ifade etti.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ekiplerinin olayı kontrol altına aldığı ve ilgili kurumların inceleme başlattığı aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Askerin spor uygulaması Fransa'nın başını belaya soktu! İran'a giden uçak gemisinin yeri tespit edildi
ABD, Körfez'i silahlandırıyor! Dev satışa onay geldi
