Kenya'da yüzlerce insanı açlıktan ölmeye teşvik eden papaz için bugün karar günü

Kenya'da kıyamet vaazlarıyla bilinen, aç kalarak öldüklerinde cennete gideceklerini söyleyen Papaz Paul Mackenzei ve 29 müridi için bugün karar günü. Mackenzei ve 29 müridi, çoğunluğu çocuk 191 kişinin ölümünden cinayetle yargılanıyor.

İNSANLARI AÇLIKTAN ÖLMEYE TEŞVİK ETTİ

Kendini vaiz ilan eden Paul Mackenzie’nin, müritlerini ''İsa ile buluşmak'' amacıyla açlıktan ölmeye teşvik ettiği iddia ediliyor. Mackenzie ve suç ortakları, 2024 yılında kendilerine yöneltilen 191 cinayet suçlamasının tamamına karşı suçsuz olduklarını savundu. Ayrıca, ayrı davalarda kendisine yöneltilen kasıtsız adam öldürme ve terör suçlamalarını da reddetti.

BOĞULMA, TRAVMATİK KAFA YARALANMASI, BOYUN SIKIŞMASI

Savcılar, otopsi raporları ve polis kayıtlarına dayanarak, çocukların çoğunlukla açlıktan öldüğünü, ancak bazılarının da ''boğulma, boyun sıkışması ve travmatik kafa yaralanması'' nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Mackenzie'nin avukatları ise davanın ''büyük ölçüde dolaylı delillere, kulaktan dolma ifadelere ve kesin sonuç vermeyen adli tıp bulgularına dayandığını'' söyledi.

2023 yılından bu yana 'Shakahola Ormanı Katliamı' olarak bilinen olayda 400'den fazla ceset bulundu.

MODERN TIP VE EĞİTİM YASAKLIYDI

BBC'nin haberine göre, Mackenzie'nin öğretisinde eğitim yasaklanıyor, modern tıp ise "şeytani" sayılıyordu. Mackenzie, 2003'te Good News International Ministries adlı kiliseyi kurdu. Kilise, Times TV adlı televizyon kanalı üzerinden yayımlanan vaazlarla Kenya genelinde binlerce takipçiye ulaştı.

Vaazlarda eğitim "kötülük", sağlık hizmetleri "inanca aykırı", dijital kimlik kartları ise "şeytanın işareti" olarak tanıtılıyordu. Ana kilise 2019'da kapandı ve Mackenzie, takipçilerini peşinden Shakahola Ormanı'na çağırdı.

Öte yandan Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu 2024 yılında ölü sayısının 429 olduğunu açıkladı. Bazı kurbanların kimliği henüz belirlenemedi.