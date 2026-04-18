SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kerkük'te yeni dönem: Türkmen Vali Mehmet Seman Ağa TGRT Haber’de açıkladı

Irak'ta 1926'dan beri devam eden süreç değişti. Irak’ın Kerkük kentine bir asır aradan sonra seçilen ilk Türkmen vali Mehmet Seman Ağa, TGRT Haber'e özel değerlendirmede bulundu.

GİRİŞ:
18.04.2026
15:49
GÜNCELLEME:
18.04.2026
16:07

Kerkük’te 100 yıl aradan sonra göreve gelen ilk Türkmen vali Mehmet Seman Ağa, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda hem tarihi süreci hem de yeni döneme ilişkin hedeflerini anlattı. Türkmenlerin geçmişte yönetsel görevlerde bulunduğunu hatırlatan Ağa, "Türkmenler 1926’ya kadar valilik alabiliyordu. Hatta Kraliyet Dönemi’nde diyelim. Cumhuriyet dönemi 1958’de kurulduktan sonra, ondan sonra müteakip kurulan hükümetler; Abdülkerim Kasım, Abdüsselam Arif, Abdürrahman Arif, Ahmet Hasan Bekir, Saddam Hüseyin ve 2003’ten sonra demokrasi geldikten sonra müteakip tüm hükümetlerde bir asır boyunca Irak’ta hiçbir tane Türkmen vali yoktu" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Kerkük'te yeni dönem: Türkmen Vali Mehmet Seman Ağa TGRT Haber’de açıkladı

Bilgi Okunma süresi 53 saniyeye düşürüldü.
Kerkük'te 100 yıl aradan sonra göreve gelen ilk Türkmen vali Mehmet Semin Ağa, TGRT Haber'de yaptığı açıklamalarda tarihi süreci, Türkmenlerin yaşadığı sorunları ve yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.
Türkmenler, 1926'ya kadar valilik görevlerinde bulunmuş, ancak Cumhuriyet dönemi ve sonrasındaki hükümetlerde bir asır boyunca hiçbir Türkmen vali atanmamıştır.
Bu durumun temelinde, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra Türkmenlere yönelik 'Türkler tekrar Osmanlı'yı geri getirir' endişesinin yattığı belirtilmiştir.
Vali Ağa, Türkmenlerin Irak Devleti'ne bağlılıklarını, anayasaya saygılarını ve ülkenin bütünlüğüne bağlılıklarını ispat ettiklerini vurgulamıştır.
Göreve geliş sürecinde Kürt ve Arap siyasi partilerle müzakereler yapıldığı ve birlik, barış vurgusu yapıldığı ifade edilmiştir.
Yeni dönemde adalet ve eşitlik ilkesiyle hareket edileceği, Türklere, Kürtlere, Araplara, Hristiyanlara eşit bakılacağı belirtilmiştir.
2023 il meclis seçimlerinde Kerkük'te Türkmenlerin 2 sandalye kazandığı, ancak seçim sonrası müzakerelerle 12 oy alarak valilik görevine getirildiği açıklanmıştır.
Önerilen yönetim modelinin %32 Kürt, %32 Arap, %32 Türkmen ve %4 Hristiyan paylaşımı olduğu, Kerkük güvenliğinin federal hükümete bağlı kalmasının desteklendiği belirtilmiştir.
Ekonomik hedefler arasında Kerkük'ün petrol gelirlerinden pay alarak büyük projeler hayata geçirmek, gençlere istihdam sağlamak ve elektrik kesintileri gibi sorunlara çözüm bulmak yer almaktadır.
"TÜRKLER TEKRAR OSMANLI’YI GETİRİR" ALGISI

Bu durumun temelinde Osmanlı sonrası oluşan endişelerin bulunduğunu belirten Ağa, "Bunun da sebebi aslında Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Türkmenlere yönelik bir korkuydu. ‘Türkler tekrar Osmanlı’yı geri getirir’ gibi bir endişe vardı" dedi.

Türkmenlerin bu süreçte devlete bağlılığını kanıtladığını vurgulayan Ağa, "Biz bu 100 sene içerisinde şunu ispat ettik: Bizler ve atalarımız Irak Devleti’ne bağlı kaldık, anayasaya saygılı olduk, devletin bütünlüğüne ve toprak bütünlüğüne bağlı kaldık. Türkmenler memleket için çok şehit verdi, çok kan döktü, ordusuyla birlikte savaştı, memleketine sahip çıktı. Ama buna rağmen valilik görevi Türkmenlere verilmedi" ifadelerini kullandı.

BUGÜN BİRLİK GÜNÜ

Göreve geliş sürecine de değinen Ağa, farklı etnik ve siyasi gruplarla yürütülen müzakerelere dikkat çekti:
"Biz geçen yıl 14 Nisan 2025 tarihinde genel başkanlık görevine getirildikten sonra, Kürt ve Arap siyasi partilerle bir süreç başlattık. Herkesi ikna etmeye çalıştık. Dedik ki: Eğer Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı, Hristiyan’ı, Sünni’si, Şii’si birlikte olmazsa bu ülkeyi Ortadoğu’daki krizlerden uzak tutamayız. Bugün birlik günüdür, barış günüdür."

Yeni dönemde adalet ve eşitlik vurgusu yapan Ağa, "Bizler valiliği aldığımızda ‘adaletin tecelli etmediği bir devlet yıkılmaya mahkûmdur’ anlayışıyla hareket edeceğiz. Herkese eşit bakacağız, kardeşliği yayacağız. Bu sadece bir slogan değil, bunu uygulamada göstereceğiz" dedi.

2023 seçimlerine de değinen Ağa, "2023 yılında Irak’ta il meclis seçimleri yapıldı. Kerkük’te 16 sandalyenin sadece 2’sini Türkmenler kazandı. Seçim süreci şaibeliydi. Ayrıca Kerkük demografik değişime uğradı. 1947 ve 1957 sayımlarında Türkmenler çoğunluktaydı. Ancak yıllar içinde nüfus dengesi değişti. Seçim sonrası Bağdat’ta yapılan müzakerelerle siyasi tarafları ikna ettik. 16 üyeden 14’ü toplantıya katıldı, 12 oy alarak Kerkük Valiliği görevine getirildik” ifadelerini kullandı.

KonuDetay
Seçim Yılı2023
Yapılan SeçimIrak İl Meclis Seçimleri
Kerkük'te Türkmenlerin Kazandığı Sandalye Sayısı2 (16 sandalyeden)
Seçim Süreci DeğerlendirmesiŞaibeliydi
Kerkük'teki Demografik DurumDemografik değişime uğradı
Tarihsel Türkmen Nüfus Durumu (1947 ve 1957 sayımları)Çoğunluktaydı
Seçim Sonrası MüzakerelerBağdat'ta siyasi taraflar ikna edildi
Valilik Görevine Getirilme Süreci16 üyeden 14'ü toplantıya katıldı, 12 oy alarak görevlendirildi

Yeni dönemi “büyük bir sorumluluk” olarak tanımlayan Ağa, "Başarılı olursak Türkmenlerin önü açılır, başarısız olursak bu yol kapanabilir. Kerkük’te tüm kesimlere eşit hizmet vereceğiz. Kürt, Arap, Türkmen, Hristiyan herkes eşit olacak. Türkmenlerin siyasi, kültürel ve ekonomik hakları uzun süre ihmal edildi. Tarihi eserlerimizi, dilimizi ve eğitimimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Adil yönetim için önerdiği modeli ise şu sözlerle açıkladı: "%32 Kürt, %32 Arap, %32 Türkmen ve %4 Hristiyan paylaşım modeli öneriyoruz. Kerkük’te güvenliğin federal hükümete bağlı kalmasını destekliyoruz. Başlangıçta bazı kesimlerden tepkiler olabilir. Ancak adil hizmetle bu tepkiler azalacaktır" ifadelerini kullandı.

AçıklamaDetay
Önerilen Yönetim Modeli%32 Kürt, %32 Arap, %32 Türkmen ve %4 Hristiyan paylaşım modeli
Kerkük GüvenliğiFederal hükümete bağlı kalması destekleniyor
Beklenen Tepkiler ve ÇözümBaşlangıçta tepkiler olabilir, ancak adil hizmetle azalması bekleniyor

Türkmenlere de çağrıda bulunan Ağa, "Sevinç gösterilerini kontrollü yapmaları gerektiğini söyledik. Kimseyi rahatsız etmeden, kardeşliği koruyarak hareket edilmesini istedik" dedi.

BÜYÜK PROJELER YOLDA

Ekonomik hedeflere ilişkin ise "Kerkük’ün petrolü var ama rafinerisi yok. Petrol gelirinin %2’sinin Kerkük’e ayrılmasıyla büyük projeler hayata geçirilebilir. Gençlere istihdam sağlanabilir. Türkmenler Türkiye ile Irak arasında köprü olabilir. Kerkük’te elektrik kesintileri uzun süredir devam ediyor. Bu konuda da projeler geliştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Ağa, "Valilik yönetiminde bir Türkmen, bir Kürt ve bir Arap vali yardımcısı birlikte çalışıyoruz. Ortak akılla hareket edeceğiz" diyerek yönetim anlayışına ilişkin de bilgi verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev almak isteyenlere kötü sürpriz: Mert Başaran gri alan tehlikesini açıkladı
Hürmüz’de tansiyon zirvede! Canan Tercan canlı yayında yeni senaryoyu açıkladı
