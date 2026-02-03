Menü Kapat
TGRT Haber
Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri

Federal polis, ABD'de bir eve baskın düzenledi. Baskında evin kilitli garajından ne olduğu bilinmeyen sıvılar çıktı. Sıvılardan numuneler alındı ve ne olduklarının araştırılması için FBI laboratuvarlarına gönderildi.

Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 15:25

ABD'nin Las Vegas şehrinde bir eve operasyon düzenlendi. Eve yapılan baskında garajın kilitli olduğu fark edildi. FBI, garaja girdiğinde 'olası biyolojik materyal' izlerine rastladı. Garajda bilinmeyen sıvılar vardı. Tüplerin içinde yer alan sıvıların bazıları ise buzdolaplarında bulunuyordu.

Soruşturmanın "son derece karmaşık" ve çok sayıda kurumun katılımıyla yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, ilk değerlendirmelere göre bulguların herhangi bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri

1000'den fazla numune toplandığı ve FBI laboratuvarlarına gönderildiği bildirildi. Ancak hangi testlerin yapıldığı açıklanmadı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin 20 farklı noktada daha arama yaptığı, ancak şimdiye kadar endişe verici bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

ESKİ OLAYLA BAĞLANTILI

Operasyon düzenlenen mülkün, Ekim 2023'te tutuklanan Çin vatandaşı Jia Bei Zhu ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Zhu, düzenleyici kurumların onayı olmadan Covid-19, HIV, gebelik ve idrar test kitleri üretip dağıtmakla ve Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) yanıltıcı beyanda bulunmak suçlamalarıyla yargılanmış ve suçunu kabul etmişti.

ETİKETLER
#Dünya
