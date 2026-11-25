Kuzey Kore’de 30 yılı aşkın zamandır süren diplomatik gelenek, Kim Jong-un tarafından bozuldu. Kim, 10 ülkenin büyükelçisinin güven mektuplarını bizzat kabul ederek, dış ilişkileri geliştirme mesajı verdi.

BÜYÜKELÇİLERİ KABUL ETTİ

22 Kasım'da Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi binasında düzenlenen törene Rusya, İsveç, Brezilya, Hindistan, Vietnam, Endonezya, Çekya, Filipinler, Tayland ve Bangladeş'in büyükelçileri katıldı. Büyükelçilerle ayrı ayrı görüşen Kim, diplomatik temsilcilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui de hazır bulundu.

ÖNCELİĞİNİ DİLE GETİRDİ

Kim Jong-un, törende yaptığı konuşmada ülkesinin sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik büyüme sağlamayı amaçladığını vurguladı. Dış ilişkilerin güçlendirilmesine öncelik verdiklerini belirten Kim, yabancı diplomatların ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının uluslararası hukuk kapsamında korunacağını kaydetti.

İLK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, törenin Kim Jong-un’un ülke içindeki liderlik konumunu pekiştirmenin yanı sıra uluslararası arenadaki siyasi ağırlığını artırmayı amaçladığını ifade etti. Uzmanlar da farklı kıtalardan çok sayıda ülke temsilcisinin katılımının, Kuzey Kore’nin diplomatik ilişkilerini genişletme ve farklı ülkelerle bağlarını güçlendirme çabasını yansıttığını değerlendirdi.