Kış Olimpiyatları'nda kask krizi: Ukraynalı sporcu diskalifiye edildi

Kış Olimpiyatları'nda yarışan Ukraynalı skeleton sporcusu Vladislav Heraskeviç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından diskalifiye edildi. Yarışlar öncesinde yapılan tüm antrenmanlar sırasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında hayatını kaybeden sporcuların fotoğraflarını taşıyan bir kask takan Heraskeviç yarışta da kaskından vazgeçmedi.

AYNI KASKLA PİSTE ÇIKTI

26 yaşındaki sporcuya IOC, kaskının Olimpiyat kurallarına uygun olmadığını bildirdi. Fakat çarşamba günü resmi antrenmanda da aynı kaskla piste çıktı.

IOC Başkanı Kirsty Coventry, perşembe günü ilk skeleton serisi öncesinde Cortina’daki pistte sporcu ile görüştü.

Dailymail'in haberine göre, IOC, Heraskeviç’in uzlaşmayı kabul etmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, sporcunun yarışabilmesi için çözüm arandığı belirtilerek “IOC, Bay Heraskeviç’in yarışmasını çok istiyordu. Bu nedenle, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından hayatını kaybeden sporcu arkadaşlarını anma arzusunu en saygılı şekilde nasıl ele alabileceğimizi görüşmek üzere kendisiyle bir araya geldik” denildi.

Olimpiyat Şartı’nın 50.2 maddesi, “Hiçbir Olimpiyat alanı, tesis ya da diğer bölgelerde siyasi, dini ya da ırksal propaganda niteliğinde gösteriye izin verilmez” hükmünü içeriyor.