Dünya
Editor
 | Onur Kaya

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya suikast girişimi

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı restleşmelerle gündeme gelen Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, suikast girişiminden son anda kurtulduğunu açıkladı. Helikopterini hedef alacak saldırıdan rota değişikliği sayesinde kaçtığını belirten Petro, "4 saat boyunca açık denize doğru yol aldık ve gitmememiz gereken bir yere vardık. Böylece öldürülmekten kurtuldum" diye konuştu.

Devlet Başkanı , olası bir suikast girişiminden son anda kurtulduğunu açıkladı. Kabine toplantısında konuşan Petro, Pazartesi günü ile seyahat ettiğini ancak Karayip kıyısındaki varış noktasına yakın saldırıya uğrayacaklarına dair aldıklarını söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, helikopterinin rota değiştirmesi sayesinde, kendisine yönelik planlanan bir suikast girişiminden son anda kurtulduğunu duyurdu.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, helikopterine yönelik planlanan bir suikast girişiminden son anda kurtulduğunu açıkladı.
Pazartesi günü seyahat ederken, Karayip kıyısındaki varış noktasına yakın saldırı istihbaratı üzerine helikopter acil rota değiştirdi.
Petro, açık denize doğru yol alıp beklenmedik bir yere vararak "öldürülmekten kurtulduğunu" belirtti.
Suikast girişiminin arkasındaki kişi veya gruplar hakkında detay paylaşmadı.
Petro, göreve geldiği 2022'den bu yana suç şebekelerinin kendisini hedef aldığı iddialarını defalarca dile getirmiş, ancak eleştirmenler kanıt yetersizliğini sorgulamıştı.
"GİTMEMEM GEREKEN BİR YERE GİTTİM"

Bunun üzerine helikopterin acil bir rota değişikliği yaptığını aktaran Petro, "4 saat boyunca açık denize doğru yol aldık ve gitmememiz gereken bir yere vardık. Böylece öldürülmekten kurtuldum" ifadelerini kullandı. Rota değişikliği kararının çok hızlı bir şekilde alındığını yineleyen Petro, "Bunu neden yaptığımızı hatırlamıyorum ama yaptık" dedi.

Petro, helikopterini hedef alması beklenen kişi ya da grupların kim olduğu konusunda detay paylaşmadı.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kolombiya'nın ilk sol görüşlü başkanı olan Petro, Ağustos 2022'de göreve gelmesinden bu yana suç şebekelerinin kendisini öldürmeye çalıştığı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

Uyuşturucu kartelleri ve silahlı grupların hedefinde olduğunu savunan Petro, ülkenin istihbarat teşkilatının uçağına yönelik olası saldırıları önlediğini iddia etmişti. Eleştirmenler, kamuoyunun erişimine açık kanıtların yetersizliğini gerekçe göstererek Petro’nun iddialarının gerçekliğini sorgulamıştı.

#kolombiya
#gustavo petro
#istihbarat
#helikopter
#suikast girişimi
#Dünya
