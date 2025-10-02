Kolombiya'dan Sumud Filosu tepkisi: İsrailli diplomatlar sınır dışı edildi

İsrail ile diplomatik ilişkilerini 2024 yılında kesme kararı alan Kolombiya, işgalcilerin Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırmasının ardından yeni bir hamle yaptı.

İSRAİLLİ DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ülkesindeki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti. Sumud Filosu'na saldırının İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç olduğunu vurgulayan Petro, "İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YA 'HITLER' BENZETMESİ

Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Petro, "Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

FİLODAKİ 2 KOLOMBİYA VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro'nun İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve aralarında 2 Kolombiya vatandaşının olması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.