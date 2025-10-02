Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Kolombiya'dan Sumud Filosu tepkisi: İsrailli diplomatlar sınır dışı edildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. 2 Kolombiya vatandaşının da gözaltına alındığı saldırının ardından açıklama yapan Petro, ülkesindeki tüm İsrailli diplomatlarını sınır dışı edildiğini duyurdu.

ile diplomatik ilişkilerini 2024 yılında kesme kararı alan , işgalcilerin 'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırmasının ardından yeni bir hamle yaptı.

İSRAİLLİ DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ülkesindeki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti. Sumud Filosu'na saldırının İsrail Başbakanı tarafından işlenen bir başka uluslararası suç olduğunu vurgulayan Petro, "İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'dan Sumud Filosu tepkisi: İsrailli diplomatlar sınır dışı edildi

NETANYAHU'YA 'HITLER' BENZETMESİ

Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Petro, "Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya'dan Sumud Filosu tepkisi: İsrailli diplomatlar sınır dışı edildi

FİLODAKİ 2 KOLOMBİYA VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro'nun İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve aralarında 2 Kolombiya vatandaşının olması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

