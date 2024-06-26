Komşu yanıyor! Termometreler 50 dereceyi gördü

26 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:35

Mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklıkları komşu ülke Irak'ı da vurdu.

Termometreler 50 dereceye çıktı. Nefes almak zorlaştı. İran'ın güneyindeki Basra'da bunaltıcı bir hava hakim.

Yüzme havuzlarına gitme imkanı olmayan Iraklılar, Fırat ve Dicle'nin birleştiği Şatt'ül-Arab'a girerek serinlemeye çalışıyor. Sokaklardaysa buz kütleleri satılıyor.

Irak'ta yetkililer halka sıcaktan korunmaları için hafif ve açık renkte kıyafetler giymeleri tavsiyesinde bulunuyor.

DÜNYADAKİ EN SICAK 10 ÜLKEDEN BİRİ

Basra, dünyadaki en sıcak 10 kent arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Irak, dünyada küresel ısınmadan en çok etkilenen 5 ülkeden biri.



Dünya Bankası verileri 2050'ye kadar ülkenin; su kaynaklarının yüzde 20'sini kaybedeceğini gösteriyor.