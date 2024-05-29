Komşuda yangın paniği: Kundakçı Türk çıktı

29 May 2024 14:18 - Güncelleme : 29 May 2024 14:33

Yunanistan'ın Attika bölgesindeki Aegaleo Dağı'nın eteklerinde bir yangın başladı. Kısa sürede hızla yayılan yangın büyük bir paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İklim Krizi'nden Sorumlu Bakan ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilia sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Eski adıyla Twitter olarak bilinen X'te paylaşımda bulunan Kikilia, orman yangınını başlatan kişinin 33 yaşındaki bir Türk vatandaşı olduğunu duyurdu. Kundakçının yakalandığını söyleyen Kikilia, "Yangını başlatan kişi bir Türk vatandaşı. Bu şahıs eylemini itiraf etti ve adalete teslim edilecek" dedi. İsmi açıklanmayan saldırganın sığınmacı kimliğine sahip olduğu da belirtildi.

YENİ YASA UYGULANACAK

Yunan bakan, "Bu ay içinde Aegaleo Dağı'nda üç kez yangın çıktı. Her üçünde de itfaiye ekipleri yangını yayılmadan durdurdu. Ancak bugün, Türk vatandaşı olan suçlu kundakçı tutuklandı ve suçunu itiraf etti. Kendisi yeni yasa kapsamında adalete teslim edilecektir. Bunu birçok kez söyledik: ''Kundakçılara karşı acımasız olacağız" diye vurguladı.