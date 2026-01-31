Menü Kapat
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden faciası! Yüzlerce ölü var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Rubaya kasabası yakınlarındaki koltan madeni sahasında toprak kayması nedeniyle çökme yaşandı. Yaşanan facia sonucu ilk belirlemelere göre yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden faciası! Yüzlerce ölü var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden faciası meydana geldi. Ülkedeki isyancı M23 grubuna mensup yetkililer tarafından olayla ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Çarşamba günü ülkenin doğusunda yer alan Rubaya kasabası yakınlarındaki koltan madeni sahasında toprak kayması nedeniyle bazı madenlerde çökme yaşandığı bildirildi.

İsyancı grup tarafından atanan Kuzey Kivu Valiliği Sözcüsü Lumumba Kambere Muyisa, bugün olay hakkında açıklamada bulunarak, "Şu an en az 200 can kaybı var. Bazı kişiler hala toprak altında gömülü ve kurtarılamamış halde" ifadelerine yer verdi.

Yaralıların yakınlardaki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığını bildiren sözcü, bu kişilerin bugün ambulanslar aracılığıyla Rubaya’ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki en yakın şehir Goma’ya sevk edileceğini bildirdi.

TÜNELLER ELLE KAZILDI

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan eski bir madenci, tünellerin elle kazıldığını, kötü inşa edildiğini ve bakımsız bırakıldığı için tekrar tekrar toprak kaymaları yaşandığını söyledi.

Her bölgede kontrol veya güvenlik önlemleri olmadan kazıların yapıldığını aktaran madenci, bir çukura yaklaşık 500 madencinin girebildiğini vurgularken, tünellerin çukurlara paralel olarak uzanması nedeniyle bir çökmenin birçok çukuru aynı anda etkileyebileceğini ifade etti.

