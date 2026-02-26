Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Koruma altındaki şahine alkol içirdi, sigara verdi! Cezaların ardı arkası kesilmedi

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir genç, koruma altındaki şahine alkol verip ağzına sigara yerleştirdi. Olayı sosyal medyada paylaşan genç kısa sürede yakalanırken, yediği cezaların ardı arkası kesilmedi.

Koruma altındaki şahine alkol içirdi, sigara verdi! Cezaların ardı arkası kesilmedi
26.02.2026
26.02.2026
saat ikonu 17:25

ABD'nin eyaletinde yer alan bölgesinde bir adam, koruma altında yer alan bir şahinin ağzına önce alkol döküp sonra sigara yerleştirdiğini gösteren fotoğraf sonrası gözaltına alındı.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Cesar Gustavo Diaz adlı gencin Cooper şahinine alkollü içecek verdiği görüldüktan sonra hayvan zülmü suçlamasına itiraz etmemesi üzerine 45 gün hapis ve 12 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Koruma altındaki şahine alkol içirdi, sigara verdi! Cezaların ardı arkası kesilmedi

CEZALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

California Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı (CDFW), Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Diaz'ın 2025 yılının Haziran ayında California'nın South Whittier şehrinde yer alan Amelia Mayberry Park'ında bu kuşu yakaladığını doğruladı.

CDFW, gönderide Diaz hakkında “12 ay şartlı tahliye, Los Angeles County Hapishanesi'nde 45 gün hapis (ceza süresinden düşülecek), 20 gün toplum hizmeti, 24 seanslık hayvan zulmü danışmanlık programını tamamlama, 5 yıl hayvan sahibi olma yasağı, 10 yıl ateşli silah yasağı ve 220 dolar para cezası ve harç ödemesi cezasına çarptırıldı” açıklamasını yaptı.

Koruma altındaki şahine alkol içirdi, sigara verdi! Cezaların ardı arkası kesilmedi
#los angeles
#california
#Hayvan Zulmü
#Cooper Şahini
#Cesar Gustavo Diaz
#Dünya
