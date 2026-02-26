Koruma altındaki şahine alkol içirdi, sigara verdi! Cezaların ardı arkası kesilmedi

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles bölgesinde bir adam, koruma altında yer alan bir şahinin ağzına önce alkol döküp sonra sigara yerleştirdiğini gösteren fotoğraf sonrası gözaltına alındı.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Cesar Gustavo Diaz adlı gencin Cooper şahinine alkollü içecek verdiği görüldüktan sonra hayvan zülmü suçlamasına itiraz etmemesi üzerine 45 gün hapis ve 12 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırıldığı bildirildi.

CEZALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

California Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı (CDFW), Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Diaz'ın 2025 yılının Haziran ayında California'nın South Whittier şehrinde yer alan Amelia Mayberry Park'ında bu kuşu yakaladığını doğruladı.

CDFW, gönderide Diaz hakkında “12 ay şartlı tahliye, Los Angeles County Hapishanesi'nde 45 gün hapis (ceza süresinden düşülecek), 20 gün toplum hizmeti, 24 seanslık hayvan zulmü danışmanlık programını tamamlama, 5 yıl hayvan sahibi olma yasağı, 10 yıl ateşli silah yasağı ve 220 dolar para cezası ve harç ödemesi cezasına çarptırıldı” açıklamasını yaptı.