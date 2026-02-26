Ülkede ilk, dünyada ikinci vaka: Kene ısırığı kaynaklı kırmızı et alerjisi nedeniyle öldü

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletinden 16 yaşındaki Jeremy Webb, 2022 yılında kamp gezisinde sığır eti yedikten sonra nefes almakta zorlandı ve astım sebebiyle hayatını kaybetti.

Yetkililer, Webb’in ölüm nedeninin "kene ısırığı kaynaklı memeli hayvan etine karşı anafilaktik reaksiyon" olduğunu ve bunun astım krizini tetiklediğini açıkladı.

MEMELİ HAYVAN ETİ ALERJİSİ

Webb, kamp yaparken defalarca kene ısırığına maruz kaldı. Klinik immünolog ve alerji uzmanı Sheryl van Nunen, genç için "memeli hayvan eti alerjisi" teşhisi koydu.

Nunen, Webb’in ölümünün ülkede belgelenmiş ilk, dünyada ise ikinci "memeli hayvan eti alerjisi kaynaklı ölümcül vaka" olduğunu belirtti.