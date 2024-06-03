Köyde yaşayan 46 kişiden 30'u seçime adaylığını koydu

03 Haziran 2024 09:45 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:16

İtalya'nın Ingria köyünde ilginç bir rekabet yaşanacak. 2009'dan beri belediyeyi yöneten 42 yaşındaki Igor de Santis ile muhalefet meclis üyesi 70 yaşındaki Renato Poletto'nun rekabeti beklenirken köydeki 30 kişi seçime adaylığını koydu. 46 kişilik köyde durum bir hayli karışık bir hal aldı. De Santis, ''Bunu beklemiyorduk'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Şimdilerde köy nüfusunun üçte ikisi yani yaklaşık 30 kişi seçimin çeşitli pozisyonları için yarışıyor.

De Santis, "Annemden bana katılmasını istedim ama Poletto'nun listesinin çoğunlukla kadınlardan oluştuğunu gördükten sonra onlarla gitmeye karar verdi. Hepsi köy için gerçekten çok çalışmış gönüllüler" dedi.

Crosasso, rekabetin aile uyumunu etkilemeyeceğini söyledi ve "Hem oğlum hem de ben toplum için en iyisini istiyoruz ve bu, aile bağlarını zayıflatmadan kadınların bakış açılarına ses vermek için bir fırsat" dedi.

DİĞER KÖYLERDE DE BENZER SORUNLAR VAR

The Guardian'ın haberine göre, İtalya'nın Soana Vadisi'nde yer alan Ingria, nüfusun azalması, hizmetlerin yetersizliği ve kış aylarında karla mücadele gibi diğer dağ köyleriyle benzer sorunlar yaşıyor. İtalya'nın "en güzel" köyleri arasında gösterildiği 2022 yılından bu yana, turizmdeki artışla da başa çıkmak zorunda kaldı.

De Santis, "İnanılmaz bir artış oldu ve bunu yönetmek zorundayız. Çok az sakin var ama çok sayıda ikinci ev var. Ana amacımız Ingria'nın güzelliğini korumak" dedi.