Kral III. Charles kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu

İngiltere Kralı III. Charles'tan küçük kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın gözaltına alınmasının ardından ilk açıklama geldi. Kral Charles, derin bir endişeyle öğrendiğini ve hukukun işlemesi gerektiğini söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 17:15

ABD'li milyarder ve cinsel istismar suçlusu ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra İngiliz kraliyet ailesindeki "prens" ve "York dükü" unvanlarını kaybeden Kral III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Kral III. Charles kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu

''HUKUK İŞLEMELİ''

İngiltere Kralı III. Charles yaptığı yazılı açıklamada, "Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki ve kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle ilgili haberleri büyük bir endişeyle öğrendim. Şimdi bu meselenin uygun şekilde ve yetkili merciler tarafından soruşturulacağı tam, adil ve uygun bir süreç başlayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi bu konuda yetkililere tam ve gönülden destek ve iş birliği sağlıyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki hukuk işlemelidir. Bu süreç devam ederken, bu konuda daha fazla yorum yapmam doğru olmaz. Ailem ve ben, hepinize olan görev ve hizmetimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kral III. Charles kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu

ANDREW DOĞUM GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Jeffrey Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yürütülen kamu görevini kötüye kullanma soruşturması kapsamında bir ilk yaşandı. İngiltere polisi, daha önce Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra yaşamaya başladığı Sandringham'da bulunan bir kır evinin çevresinde çok sayıda polis aracının görülmesinin ardından Andrew'un kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Kral III. Charles kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu

''ŞU AN POLİS GÖZETİMİNDE''

Polis, bugün 66 yaşına giren eski prens Andrew'un Berkshire ve Norfolk'taki adreslerinde geniş çaplı arama başlattığı kaydedildi. polis tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında bugün Norfolk'tan 60'lı yaşlarda bir erkek, kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındı. Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde aramalar yapılmaktadır. Söz konusu kişi şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır" denildi.

Kral III. Charles kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Epstein ile bağlantıları nedeniyle çeşitli iddialarla gündeme gelen eski prens ilk kez gözaltına alınmış oldu. Andrew Mountbatten-Windsor bugüne kadar kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

Kral III. Charles kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından ilk kez konuştu
