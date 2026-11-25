İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinden Prens William ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın Sandringham Malikanesi'ndeki kır evine hırsız girdi. Kraliçe II. Elizabeth'in düğün hediyesi olan evde yaşanan güvenlik ihlalinin ardından İngiliz polisi soruşturma başlattı.

The Sun'ın haberine göre, hırsızlık olayı sırasında çift ve çocukları 13 yaşındaki Prens George, 11 yaşındaki Prenses Charlotte ile 8 yaşındaki Prens Louis'nin 10 yatak odalı evde yoktu. Ailenin bu sırada Windsor'daki Forest Lodge adlı evlerinde olduğu belirtildi.

KRALİÇE II. ELİZABETH'İN DÜĞÜN HEDİYESİYDİ

Kraliçe II. Elizabeth, Anmer Hall'u 2011 yılında evlenen William ve Kate'e düğün hediyesi olarak vermişti. Çift, 2015-2017 yılları arasında söz konusu konutta yaşamış, en büyük çocukları George'un okula başlamasının ardından Londra'ya taşınmıştı.

2022 yılına kadar Kensington Sarayı'nda ikamet eden aile, daha sonra Windsor'a yerleşmişti. William ve Kate, Sandringham Malikanesi'ndeki konutlarını ise tatiller ve kısa süreli ziyaretler için kullanıyordu.

BU İLK GÜVENLİK İHLALİ DEĞİL

Kraliyet ailesi, 2024 yılında da benzer bir olayla karşı karşıya kalmıştı. Windsor Kalesi'nin arazisinde bulunan Shaw Çiftliği'ne iki hırsızın girdiği olay sırasında William ve Kate'in bölgede bulunmadığı bildirilmişti.