Kripto için hakim ve annesini kaçırdılar! 30 saat süren kabus

Fransa'da 35 yaşındaki bir kadın hakim ve yaşlı annesi, kripto para üzerinden fidye talep edilen bir kaçırma olayında yaklaşık 30 saat rehin tutuldu.

Anne ve kız, Drôme bölgesinde yer alan bir garajda alıkonulduktan sonra kendi imkanlarıyla kaçmayı başardı.

Olay, hakimin sevgilisinin telefonuna gönderilen tehdit mesajıyla ortaya çıktı. Mesajda, kripto para üzerinden fidye ödenmemesi halinde kadının sakat bırakılacağı belirtildi.

Fransa merkezli Le Monde gazetesinin haberine göre hakimin sevgilisi, fidye talebini polise bildirdi. Yerel yetkililer, çok sayıda birimin katılımıyla yaklaşık 160 polis memurunun görev aldığı geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Savcı Thierry Dran, anne ile kızın, kendilerini alıkoyan kişinin evde olmadığı bir anı fırsat bilerek kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu, bir komşunun müdahalesi sayesinde de kurtarıldıklarını açıkladı. Olayın ardından iki kadının da tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Olayla bağlantısı olan altı kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir reşit olmayan kişinin de bulunduğu belirtildi. Ana şüphelilerin 20’li yaşlarda olduğu ve Lyon ile Chambéry şehirlerinde yakalandıkları bildirildi.

KRİPTOLAR SANILDIĞI KADAR İZLENEMEZ DEĞİL

Olay, Fransa’da ve başka ülkelerde artan kripto para bağlantılı kaçırma vakalarını yeniden gündeme getirdi.

Fidye taleplerinde sıkça Bitcoin istenmesine rağmen uzmanlar, kripto paraların sanıldığı kadar izlenemez olmadığını belirtiyor.

Siber güvenlik uzmanlarına göre blockchain teknolojisi sayesinde kripto para transferleri kamuya açık bir kayıt sisteminde izlenebiliyor ve denetlenebiliyor.

Son dönemde Avrupa’da kripto sektörüyle bağlantılı bazı iş insanları ve yakınlarına yönelik benzer kaçırma girişimleri yaşanmıştı.