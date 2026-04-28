Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kripto para yatırımcıları bir bir kaçırılıyor! Fransa alarm verdi

Fransa'da giderek yaygınlaşan kripto para odaklı kaçırma vakaları üzerine harekete geçen savcılık, 12 aktif dosya kapsamında 88 kişiye resmi suçlama yöneltti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kripto para yatırımcıları bir bir kaçırılıyor! Fransa alarm verdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:57

Fransa'da kripto para yatırımcılarını hedef alan kaçırma olayları tehlikeli boyutlara ulaştı. Savcılık makamının 24 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, ülke çapında devam eden 12 ayrı soruşturma kapsamında şu ana kadar 88 kişi hakkında resmi işlem başlatıldı.

0:00 218
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da kripto para yatırımcılarını hedef alan kaçırma olayları artış göstererek tehlikeli boyutlara ulaştı ve 12 ayrı soruşturma kapsamında 88 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Ülke çapında devam eden 12 ayrı soruşturma kapsamında 88 kişi hakkında resmi işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan zanlılardan 75'inin tutuklu yargılanmasına karar verildi.
2023 yılından itibaren kayıt altına alınan kripto odaklı kaçırma vakalarının sayısı 135'e ulaştı ve bu sayı her geçen yıl katlanarak artıyor.
Savcılar, gidişatı benzeri görülmemiş bir durum olarak nitelendiriyor.
Vakalar, genellikle kurbanlara yönelik fiziksel şiddet içeren kaçırma veya yasa dışı alıkoyma eylemlerini barındırıyor ve saldırganlar fidye karşılığında kripto varlık transferi talep ediyor.
Suçlanan kişiler arasında 10'dan fazla reşit olmayan birey belirlendi. Gözaltına alınan zanlılardan 75'inin tutuklu yargılanmasına karar verildi. Ülke genelinde 2023 yılından itibaren kayıt altına alınan kripto odaklı kaçırma vakalarının sayısı 135'e ulaşırken, bu tablonun her geçen yıl katlanarak büyümesi dikkat çekiyor.

BÜYÜYEN SUÇ AĞININ KAPSAMI RAKAMLARA YANSIDI

Eldeki veriler, sorunun Fransa'da ne kadar hızlı yayıldığını açıkça gözler önüne seriyor. Yetkililer, 2024 yılı boyunca toplam 18 olay kaydetti. 2025 yılında 67 olay yaşanırken 2026 yılının henüz ilk aylarında olmamıza rağmen şimdiden 47 yeni vaka rapor edildi. Savcılar, gidişatı benzeri görülmemiş bir durum olarak nitelendiriyor.

Ulusal Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (Pnaco) Başsavcısı Vanessa Perrée, aktif davalardaki "önemli sayıdaki sanık olduğuna" dikkat çekti. Perrée, yaşanan durumu "hızla gelişen bir suç fenomeni" şeklinde tanımlayarak, olayların doğrudan dijital varlıkların kullanımıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Vakalar, genellikle kurbanlara yönelik fiziksel şiddet içeren kaçırma veya yasa dışı alıkoyma eylemlerini barındırıyor. Saldırganlar, rehin aldıkları kişileri karşılığında kripto varlıklarını veya dijital menkul kıymetlerini transfer etmeye zorluyor.

AYNI ŞÜPHELİLER FARKLI DOSYALARDA KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Perrée ayrıca, "bazı kişilerin birden fazla davada tespit edilmesinin, yapılandırılmış suç ağlarının varlığını ortaya koyduğunu" ifade etti. Emniyet güçleri, geniş çaplı bağlantıları doğrulamak amacıyla davaları aktif olarak çapraz eşleştirmelerle inceliyor. Kurumlar arası yakın koordinasyonun ise soruşturmaların ilerlemesinde hayati bir rol oynadığı belirtiliyor.

Yakın zamandaki gelişmelerden birinde, Savoie bölgesindeki Challes-les-Eaux'da Kasım 2025'te yaşanan bir kaçırma olayıyla bağlantılı olarak yaşları 25 ile 30 arasında değişen 3 erkeğin tutuklandığı bildirildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından şüpheliler suçlanarak tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

KAMUOYUNUN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ DAVALAR ULUSAL TEPKİYİ TETİKLEDİ

Tutuklanan 3 şüpheliden ikisi, Aralık 2025'te meydana gelen tamamen ayrı bir davayla bağlantılı suçlamalarla da karşı karşıya. Dompierre-sur-Mer'de gerçekleşen olayda, kapüşonlu 3 kişi bir çifti zorla alıkoydu. Saldırganlar, kaçmadan önce kurbanları yaklaşık 8 milyon euro değerinde kripto para transfer etmeye zorladı.

Dompierre-sur-Mer davasındaki üçüncü şüpheli ise Poitiers araştırma bölümü ekiplerince ayrı olarak yakalandı. Diğerleriyle birlikte hapse gönderilen şüphelinin avukatı Baptiste Bellet, AFP'ye doğrudan yaptığı açıklamada: "Müvekkilim kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor" dedi.

Kripto bağlantılı insan kaçırma dalgası, Ocak 2025'te yaşanan sarsıcı bir olayın ardından kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Ledger kurucu ortağı David Balland ve partneri planlı bir saldırıda kaçırıldı.

Balland'ın partneri bir süre sonra serbest bırakılırken, ünlü yönetici daha sonra bir aracın içinde bağlanmış halde bulundu. Olay sosyal medya platformu X'te geniş yankı uyandırdı ve kripto topluluğundaki birçok isim daha güçlü kişisel güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.

ETİKETLER
#organize suç
#fidye
#Dijital Varlıklar
#Kripto Kaçırma
#Fransa Suç
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.