Fransa'da kripto para yatırımcılarını hedef alan kaçırma olayları tehlikeli boyutlara ulaştı. Savcılık makamının 24 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, ülke çapında devam eden 12 ayrı soruşturma kapsamında şu ana kadar 88 kişi hakkında resmi işlem başlatıldı.

Dinle Özetle

Kripto para yatırımcıları bir bir kaçırılıyor! Fransa alarm verdi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 218

HABERİN ÖZETİ Kripto para yatırımcıları bir bir kaçırılıyor! Fransa alarm verdi Fransa'da kripto para yatırımcılarını hedef alan kaçırma olayları artış göstererek tehlikeli boyutlara ulaştı ve 12 ayrı soruşturma kapsamında 88 kişi hakkında işlem başlatıldı. Ülke çapında devam eden 12 ayrı soruşturma kapsamında 88 kişi hakkında resmi işlem başlatıldı. Gözaltına alınan zanlılardan 75'inin tutuklu yargılanmasına karar verildi. 2023 yılından itibaren kayıt altına alınan kripto odaklı kaçırma vakalarının sayısı 135'e ulaştı ve bu sayı her geçen yıl katlanarak artıyor. Savcılar, gidişatı benzeri görülmemiş bir durum olarak nitelendiriyor. Vakalar, genellikle kurbanlara yönelik fiziksel şiddet içeren kaçırma veya yasa dışı alıkoyma eylemlerini barındırıyor ve saldırganlar fidye karşılığında kripto varlık transferi talep ediyor.

Suçlanan kişiler arasında 10'dan fazla reşit olmayan birey belirlendi. Gözaltına alınan zanlılardan 75'inin tutuklu yargılanmasına karar verildi. Ülke genelinde 2023 yılından itibaren kayıt altına alınan kripto odaklı kaçırma vakalarının sayısı 135'e ulaşırken, bu tablonun her geçen yıl katlanarak büyümesi dikkat çekiyor.

BÜYÜYEN SUÇ AĞININ KAPSAMI RAKAMLARA YANSIDI

Eldeki veriler, sorunun Fransa'da ne kadar hızlı yayıldığını açıkça gözler önüne seriyor. Yetkililer, 2024 yılı boyunca toplam 18 olay kaydetti. 2025 yılında 67 olay yaşanırken 2026 yılının henüz ilk aylarında olmamıza rağmen şimdiden 47 yeni vaka rapor edildi. Savcılar, gidişatı benzeri görülmemiş bir durum olarak nitelendiriyor.

Ulusal Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (Pnaco) Başsavcısı Vanessa Perrée, aktif davalardaki "önemli sayıdaki sanık olduğuna" dikkat çekti. Perrée, yaşanan durumu "hızla gelişen bir suç fenomeni" şeklinde tanımlayarak, olayların doğrudan dijital varlıkların kullanımıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Vakalar, genellikle kurbanlara yönelik fiziksel şiddet içeren kaçırma veya yasa dışı alıkoyma eylemlerini barındırıyor. Saldırganlar, rehin aldıkları kişileri fidye karşılığında kripto varlıklarını veya dijital menkul kıymetlerini transfer etmeye zorluyor.

AYNI ŞÜPHELİLER FARKLI DOSYALARDA KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Perrée ayrıca, "bazı kişilerin birden fazla davada tespit edilmesinin, yapılandırılmış suç ağlarının varlığını ortaya koyduğunu" ifade etti. Emniyet güçleri, geniş çaplı bağlantıları doğrulamak amacıyla davaları aktif olarak çapraz eşleştirmelerle inceliyor. Kurumlar arası yakın koordinasyonun ise soruşturmaların ilerlemesinde hayati bir rol oynadığı belirtiliyor.

Yakın zamandaki gelişmelerden birinde, Savoie bölgesindeki Challes-les-Eaux'da Kasım 2025'te yaşanan bir kaçırma olayıyla bağlantılı olarak yaşları 25 ile 30 arasında değişen 3 erkeğin tutuklandığı bildirildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından şüpheliler suçlanarak tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

KAMUOYUNUN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ DAVALAR ULUSAL TEPKİYİ TETİKLEDİ

Tutuklanan 3 şüpheliden ikisi, Aralık 2025'te meydana gelen tamamen ayrı bir davayla bağlantılı suçlamalarla da karşı karşıya. Dompierre-sur-Mer'de gerçekleşen olayda, kapüşonlu 3 kişi bir çifti zorla alıkoydu. Saldırganlar, kaçmadan önce kurbanları yaklaşık 8 milyon euro değerinde kripto para transfer etmeye zorladı.

Dompierre-sur-Mer davasındaki üçüncü şüpheli ise Poitiers araştırma bölümü ekiplerince ayrı olarak yakalandı. Diğerleriyle birlikte hapse gönderilen şüphelinin avukatı Baptiste Bellet, AFP'ye doğrudan yaptığı açıklamada: "Müvekkilim kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor" dedi.

Kripto bağlantılı insan kaçırma dalgası, Ocak 2025'te yaşanan sarsıcı bir olayın ardından kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Ledger kurucu ortağı David Balland ve partneri planlı bir saldırıda kaçırıldı.

Balland'ın partneri bir süre sonra serbest bırakılırken, ünlü yönetici daha sonra bir aracın içinde bağlanmış halde bulundu. Olay sosyal medya platformu X'te geniş yankı uyandırdı ve kripto topluluğundaki birçok isim daha güçlü kişisel güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.