Küba kara sularında kanlı çatışma! ABD teknelerimize saldırdı! 4 ölü 6 yaralı

Küba'nın Washington Büyükelçiliği, ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke kara sularına izinsiz giren bir teknenin mürettebatıyla yaşanan çatışma hakkında bilgilendirmede bulundu.

FLORIDA TESCİLLİ TEKNE TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, "25 Şubat 2026 sabahı, Küba kara sularında bir sürat teknesi tespit edildi. ABD’nin Florida eyaletinde kayıtlı ve FL7726SH tescil numaralı tekne, Villa Clara eyaleti, Corralillo belediyesi, Cayo Falcones’te, El Pino Kanalı’nın 1 deniz mili kuzeydoğusuna kadar yaklaştı." ifadelerine yer verildi.

TİM KOMUTANI YARALANDI

Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 5 kişilik güvenlik timinin olay yerine yaklaştığına işaret edilen açıklamada, bunun üzerine 10 kişinin bulunduğu söz konusu tekneden ateş açıldığı ve tim komutanının yaralandığı belirtildi.

4 ÖLÜ, 6 YARALI

Açıklamada, çıkan çatışmada, tekne mürettebatından 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı vurgulanarak, tahliye edildikten sonra yaralılara tıbbi bakım yapıldığı aktarıldı.

"KARARLILIK" MESAJI VE SORUŞTURMA

Küba'nın, kara sularını koruma kararlığının teyit edildiği açıklamada, olayların tam olarak aydınlatılması için yetkili makamlar tarafından soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.