TGRT Haber
Dünya
Küba kara sularında kanlı çatışma! ABD teknelerimize saldırdı! 4 ölü 6 yaralı

Küba kara sularına izinsiz giren ABD tescilli bir sürat teknesi ile Küba güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Florida kayıtlı tekneden açılan ateş sonucu bir tim komutanı yaralanırken, çıkan çatışmada teknede bulunan 10 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

Küba kara sularında kanlı çatışma! ABD teknelerimize saldırdı! 4 ölü 6 yaralı
'nın Washington Büyükelçiliği, merkezli X firmasının platformundan yaptığı açıklamada, ülke kara sularına izinsiz giren bir teknenin mürettebatıyla yaşanan hakkında bilgilendirmede bulundu.

FLORIDA TESCİLLİ TEKNE TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, "25 Şubat 2026 sabahı, Küba kara sularında bir sürat teknesi tespit edildi. ABD'nin Florida eyaletinde kayıtlı ve FL7726SH tescil numaralı tekne, Villa Clara eyaleti, Corralillo belediyesi, Cayo Falcones'te, El Pino Kanalı'nın 1 deniz mili kuzeydoğusuna kadar yaklaştı." ifadelerine yer verildi.

TİM KOMUTANI YARALANDI

Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 5 kişilik güvenlik timinin olay yerine yaklaştığına işaret edilen açıklamada, bunun üzerine 10 kişinin bulunduğu söz konusu tekneden ateş açıldığı ve tim komutanının yaralandığı belirtildi.

4 ÖLÜ, 6 YARALI

Açıklamada, çıkan çatışmada, tekne mürettebatından 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı vurgulanarak, tahliye edildikten sonra yaralılara tıbbi bakım yapıldığı aktarıldı.

"KARARLILIK" MESAJI VE SORUŞTURMA

Küba'nın, kara sularını koruma kararlığının teyit edildiği açıklamada, olayların tam olarak aydınlatılması için yetkili makamlar tarafından soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

