Küba'da 6 büyüklüğünde deprem! Elektrik şebekesi çöktü, hayat durma noktasına geldi

Küba ’da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Guantanamo bölgesine bağlı Maisi'nin 49 kilometre güneybatı açıkları olduğunu duyurdu. Sarsıntının ülkenin birçok bölgesinden hissedildiği belirtildi.

ELEKTRİK ŞEBEKESİ TAMAMEN ÇÖKTÜ

Depremden bir gün önce ise Küba genelinde elektrik şebekesi tamamen çöktü. Devlet enerji operatörü, ülke çapında yaşanan kesintinin son yıllardaki en büyük elektrik krizi olduğunu açıkladı.

Yetkililer, şebekenin çökmesine neden olan teknik bir arıza tespit edilmediğini belirtirken, elektriğin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.