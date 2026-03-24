SON DAKİKA!
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Küba'nın ardından bir ülke daha ABD'nin olası saldırısına hazırlanıyor! Çin okyanusun haritasını çıkarıyor

Küba'dan sonra bir ülke daha ABD'nin olası saldırılarına karşı hazırlık için harekete geçti. Çin, ABD ile olası denizaltı savaşlarına hazırlanırken okyanus tabanının haritasını çıkarıyor.

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 10:10
'nin ve adımlarının ardından dünyada tedirginlik arttı. Son olarak 'yı petrol engelleriyle zora sokan ABD Başkanı Donald Trump'ın olası hamlelerine karşı de harekete geçti. Çin, ABD ile olası denizaltı savaşları için okyanus tabanının haritasını çıkartmaya başladı.

Çin Okyanus Üniversitesi tarafından işletilen bir araştırma gemisi olan Dong Fang Hong 3, Reuters tarafından incelenen gemi takip verilerine göre, 2024 ve 2025 yıllarını Tayvan ve ABD'nin kalesi Guam yakınlarındaki denizlerde ve Hint Okyanusu'nun stratejik bölgelerinde gidip gelerek geçirdi.

Okyanus Üniversitesi'ne göre, Ekim 2024'te Japonya yakınlarındaki denizaltı cisimlerini tespit edebilen güçlü Çin okyanus sensörlerini kontrol etti ve geçen Mayıs ayında aynı bölgeyi tekrar ziyaret etti. Mart 2025'te ise Sri Lanka ve Endonezya arasındaki sularda, deniz ticareti için kritik bir geçiş noktası olan Malakka Boğazı'na giden yolları gezdi.

İKLİM ARAŞTIRMALARI ADI ALTINDA ASKERİ FAALİYETLER

Üniversiteye göre gemi, çamur araştırmaları ve iklim araştırmaları yürütüyordu. Ancak Okyanus Üniversitesi akademisyenlerinin ortaklaşa yazdığı bir bilimsel makale, geminin kapsamlı derin deniz haritalaması da yaptığını gösteriyor. Deniz savaş uzmanları ve ABD Donanması yetkilileri, Dong Fang Hong 3 tarafından toplanan derin deniz verilerinin (okyanusta haritalama ve sensör yerleştirme yoluyla) Çin'e denizaltılarını daha etkili bir şekilde konuşlandırmak ve rakiplerinin denizaltılarını avlamak için ihtiyaç duyacağı denizaltı koşulları hakkında bir fikir verdiğini söylüyor.

Reuters'ın bulgularını inceleyen dokuz deniz savaş uzmanına göre, araştırmanın sivil amaçları olsa da (araştırmaların bir kısmı balıkçılık alanlarını veya Çin'in maden arama sözleşmeleri bulunan bölgeleri kapsıyor), askeri bir amacı da bulunuyor.

KÜBA DA OLASI SALDIRIYA KARŞI HAZIRLIKTA

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, NBC News'e yaptığı açıklamalarda ülkesinin olası bir saldırıya karşılık askeri hazırlık içerisinde olduğunu söyledi. Cossio, ABD için "kesinlikle" bir tehdit oluşturmadıklarını belirterek, bu nedenle ada ülkesine uygulanan ambargonun ve askeri tehditlerin hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığını söyledi.

ABD'den gelebilecek askeri saldırı olasılığına değinen Fernandez de Cossio, şunları ifade etti:

"Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklıdır. Nitekim bugünlerde de olası bir askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ülkemiz, bir askeri saldırı karşısında ulus olarak topyekun seferber olmaya her zaman hazırdır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu her zaman çok uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Gerçekleşmesini muhtemel bulmuyoruz ancak buna hazırlanmazsak saflık etmiş oluruz."

