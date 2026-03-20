Kudüs’te tarihi yasak: Mescid-i Aksa 1967’den bu yana ilk kez bayramda sessiz kaldı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs, tarihinin en hüzünlü bayramlarından birini yaşıyor. İsrail'in İran gerilimini gerekçe göstererek 20 gündür kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'da, 1967'den bu yana ilk kez Ramazan Bayramı namazı kılınamadı; binlerce Filistinli ibadetini barikatların ardında, sokaklarda gerçekleştirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 09:05

İsrail yönetiminin İran ile yaşanan gerilimi gerekçe göstererek uyguladığı kısıtlamalar, işgal altındaki ’te ibadet özgürlüğüne ağır bir darbe vurdu. kapılarının 20 gündür kapalı tutulması nedeniyle, Müslümanlar bayram namazını kutsal mabedin içerisinde eda edemedi.

BAYRAM NAMAZI SOKAKLARDA KILINDI

İsrail’in "güvenlik ve toplanma yasağı" bahaneleriyle Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatması, halkının büyük tepkisine yol açtı. Haremi Şerif’e girmeleri engellenen binlerce Filistinli, için Eski Şehir surlarının yakınlarında toplandı. Saf tutacak yer bulamayan vatandaşlar, seccadelerini yollara sererek bayram namazını işgal gölgesindeki sokaklarda kıldı.

1967'DEN BU YANA BİR İLK

Bölgedeki kaynaklar, 1967 yılından bu yana Ramazan ayında ve bayram sürecinde ibadetlerin bu denli sistematik ve tam kapasiteli bir şekilde engellenmediğine dikkat çekiyor. Ramazan ayı boyunca süregelen kısıtlamalar, daha önce teravih namazı kılmak isteyenlere yönelik: Coplu müdahaleler, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanımı ile hafızalara kazınmıştı.

ESKİ ŞEHİR "HAYALET ŞEHRE" DÖNDÜ

Normal şartlarda bayram arifelerinde cıvıl cıvıl olan ve ziyaretçi akınına uğrayan Doğu Kudüs’ün tarihi çarşıları, bu yıl sessizliğe gömüldü. İsrail polisinin giriş-çıkışları kısıtlaması ve esnafın kepenk açmasına izin vermemesi nedeniyle bölge adeta bir hayalet şehri andırıyor.

ESNAF KAN AĞLIYOR

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir Filistinli esnaf, "Sadece eczane ve marketlerin açık kalmasına izin veriliyor. Ekonomik olarak bitme noktasındayız, bu bayram bizim için sadece hüzün demek," sözleriyle durumu özetledi.

KISITLAMALARIN ARKASINDAKİ GEREKÇE: İRAN GERİLİMİ

Tel Aviv yönetimi, söz konusu yasakların İran’a yönelik saldırılar sonrası oluşan "güvenlik durumu" ile ilgili olduğunu savunsa da, Filistinliler bu durumun ibadet hakkının gasp edilmesi ve bölgedeki Müslüman varlığının baskılanması olduğunu belirtiyor.

