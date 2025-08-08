Kürek takımını düzensiz göçmen zannetti, ortalık karıştı

İngiliz milletvekili Rupert Lowe, denizin açıklarında bir tekne gördüğünü zannetti, bununla da kalmadı yasadışı göçmenlerin ülkeye girmeye çalıştığını düşündü. Lowe, sosyal medyada paylaşım yaptı ve "Yeni tekneler geliyor. Yetkililer alarma geçti. Ben de bu işin peşindeyim. Bu kişiler yasadışı göçmenlerse, sınır dışı edilmelerini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Yeter artık. İngiltere'nin hemen toplu sınır dışılara ihtiyacı var" yazdı.

KÜREK TAKIMI ÇIKTI

İngiliz milletvekili Lowe, sahil güvenliği harekete geçirince ise gerçek ortaya çıktı. Teknedeki kişilerin, motor nöron hastalığı olarak da bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığı (ALS) araştırmaları için para toplamayı amaçlayan "ROW4MND" yardım kuruluşunun kürek takımı olduğu anlaşıldı.

Kürek takımında yer alan eski İngiliz Donanma Piyadesi Mike Bates, yaşadıkları durumu "çok komik" bulduklarını söyledi.