Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Kuveyt'in Mübarek el-Kebir Limanı'nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde patlama olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, bölgede demir atmış bir tankerin kaptanının, geminin sol tarafında patlama gördüğünü ve küçük bir teknenin bölgeden uzaklaştığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada, mürettebatın da yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi.
Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtilen açıklamada, yangın çıkmadığı vurgulandı.
Kuveyt İçişleri Bakanlığı ise petrol tankerindeki patlamanın Mübarek el-Kebir Limanı açıklarında meydana geldiğini yalanladı.
Bakanlığın açıklamasında, söz konusu olayın Kuveyt kara sularının dışında, Mübarek el-Kebir Limanı'ndan en az 60 kilometre uzakta yaşandığı bildirildi.