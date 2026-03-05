İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Kuveyt'in Mübarek el-Kebir Limanı'nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde patlama olduğunu duyurdu.

HABERİN ÖZETİ Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Kuveyt'in Mübarek el-Kebir Limanı'nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu ancak Kuveyt İçişleri Bakanlığı bu olayın Kuveyt kara suları dışında gerçekleştiğini belirterek yalanladı. UKMTO, Kuveyt'in Mübarek el-Kebir Limanı'nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde patlama olduğunu bildirdi. Tankerin kaptanı, geminin sol tarafında patlama gördüğünü ve küçük bir teknenin bölgeden uzaklaştığını bildirdi. Mürettebatın yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi. Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtildi, ancak yangın çıkmadığı vurgulandı. Kuveyt İçişleri Bakanlığı, olayın Kuveyt kara sularının dışında, limandan en az 60 kilometre uzakta meydana geldiğini açıklayarak patlamayı yalanladı.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Yapılan açıklamada, bölgede demir atmış bir tankerin kaptanının, geminin sol tarafında patlama gördüğünü ve küçük bir teknenin bölgeden uzaklaştığını bildirdiği ifade edildi. Açıklamada, mürettebatın da yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi.

TANKER BATTI, PETROL DENİZE AKTI

Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtilen açıklamada, yangın çıkmadığı vurgulandı.

KUVEYT'TEN YALANLAMA

Kuveyt İçişleri Bakanlığı ise petrol tankerindeki patlamanın Mübarek el-Kebir Limanı açıklarında meydana geldiğini yalanladı.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu olayın Kuveyt kara sularının dışında, Mübarek el-Kebir Limanı'ndan en az 60 kilometre uzakta yaşandığı bildirildi.