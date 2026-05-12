Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Kuveyt'ten İran'a sert nota: İran Büyükelçisi bakanlığa çağırıldı

İran Devrim Muhafızları’na bağlı silahlı bir grubun Bubiyan Adası’na sızma girişimi üzerine Kuveyt, İran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. Çatışmada bir Kuveyt askerinin yaralandığı olay "egemenliğe saldırı" olarak nitelendirildi.

Dışişleri Bakanlığı, 'na mensup oldukları belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt’e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası’na sızma girişiminde bulunması üzerine İran’ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci’yi bakanlığa çağırdı.

Kuveyt, İran Devrim Muhafızları'na mensup olduğu belirtilen silahlı bir grubun Bubiyan Adası'na sızma girişimini protesto etmek amacıyla İran'ın Kuveyt Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'ye protesto notası vererek, olayının düşmanca bir eylem olduğunu ve İran'dan bu tür faaliyetleri derhal durdurmasını talep etti.
Kuveyt İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'na mensup oldukları belirtilen grubun özel kiralanmış bir balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştığını ve görevlendirildiklerini itiraf ettiğini açıkladı.
Sızma girişiminde bulunanlar ile Kuveyt askerleri arasında çatışma yaşanmış, bir asker yaralanmış ve iki kişi kaçmıştır.
Kuveyt, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu ve egemenliği ile halkın güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alma hakkına sahip olduğunu vurguladı.
PROTESTO NOTASI VERİLDİ

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamed Süleyman el-Mişan'ın, İran’ın Kuveyt Büyükelçisi Tutunci’yi bakanlığa çağırarak, olay nedeniyle protesto notası verdiği belirtildi.

Kuveyt’in söz konusu olayı "düşmanca bir eylem" olarak değerlendirdiği aktarılan açıklamada, İran'dan bu tür faaliyetleri derhal ve koşulsuz şekilde durdurmasının talep edildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, yaşananların ülkenin egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlali olduğu kaydedildi.

İTİRAF GELDİ: "GÖREVLENDİRİLDİK"

Açıklamada, Kuveyt'in, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında ülkenin meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu ve ülke egemenliği ile halkın güvenliğini korumak için gerekli gördüğü tüm tedbirleri alma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup oldukları belirtilen silahlı bir grubun, "Kuveyt’e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla" Bubiyan Adası’na sızmaya çalıştığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "söz konusu grubun, özel olarak kiralanmış bir balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası'na sızmakla görevlendirildiğini itiraf ettiği" belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, sızma girişiminde bulunanların Kuveyt askerleri ile çatışmaya girdiği, olayda bir askerin yaralandığı, iki kişinin ise kaçtığı ifade edilmişti.

PROTESTO NOTASI NE DEMEK?

Protesto notası, bir devletin başka bir devlete, uluslararası hukuka veya ikili ilişkilere aykırı gördüğü bir eylem, karar veya tutumu resmi olarak kınamak, uyarmak veya reddetmek amacıyla diplomatik yollarla (genellikle büyükelçilikler aracılığıyla) ilettiği yazılı belgedir. Bu belgeler, devletlerarası ilişkilerde ciddi bir diplomatik uyarı niteliği taşır.

