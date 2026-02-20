Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

'Kuzey Akım Boru hatlarına saldırıyı CIA biliyordu' iddiası

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Avrupa'ya Rus gazını taşıyan Kuzey Akım Boru hatlarına yönelik saldırıları önceden bildiği öne sürüldü. 2022'de gerçekleştirilen saldırılar için ortaya atılan iddiaları CIA reddetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Kuzey Akım Boru hatlarına saldırıyı CIA biliyordu' iddiası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 14:42

Der Spiegel dergisinin Ukraynalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2022 baharında yetkilileri ile Ukraynalı uzmanlarından oluşan bir grubun Kiev'de bir araya geldiği belirtildi. Haberde, Ukraynalı uzmanların boru hatlarını havaya uçurma planlarından söz ettiği ve bu kapsamda daha sonra da benzer görüşmelerin yapıldığı ifade edildi.

'Kuzey Akım Boru hatlarına saldırıyı CIA biliyordu' iddiası

''ÇOK DAHA ÖNCEDEN BİLİYORLARDI''

Görüşmelerde sabotaj operasyonunun teknik ayrıntıları hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu aktarılan haberde, Amerikalıların saldırı planlarından şimdiye kadar bilinenden çok daha önce haberdar olduğu iddia edildi.

Amerikalıların plana başlangıçta olumlu yaklaştığı ancak daha sonra fikir değiştirerek Ukraynalıları bu planı uygulamamaları konusunda uyardığı savunulan haberde, buna rağmen girişimin engellenemediği ileri sürüldü.

Haberde, bir CIA sözcüsünün iddiaları "tümüyle ve bütünüyle yanlış" olarak nitelendirdiği bildirildi.

KUZEY AKIM BORU HATLARINA SALDIRI

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırı, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Boru hatlarında meydana gelen patlamalar, Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm adası yakınlarında kaydedilmişti.

Saldırıyla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.

'Kuzey Akım Boru hatlarına saldırıyı CIA biliyordu' iddiası

Alman basınında yer alan haberlerde, 1'i kadın 6 kişilik grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği belirtilmişti.

Alman Federal Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sabotaj ekibiyle bağlantılı olduğu öne sürülen eski Ukraynalı asker Serhii Kuznietsov şüpheli olarak tespit edilmiş ve çıkarılan yakalama emri doğrultusunda İtalya'ya bağlı Rimini kentinin yakınlarında gözaltına alınmıştı.

Kasım 2025'te yargılanmak üzere Almanya'ya iade edilen Kuznietsov'un Hamburg'daki cezaevinde tutulduğu biliniyor.

Kuznietsov'un, daha önce İç Güvenlik Servisi SBU'da görev yapan ve gizli operasyonlar ile sabotaj alanında uzman olduğu belirtilen Roman Tscherwinsky'nin çevresinden bir kişi olduğu da aktarılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiltere'den ABD'ye veto: İran'a saldırı için askeri üslerini kullandırmayacak!
ABD basını duyurdu: Washington’dan İran'a kademeli saldırı planı! Hedef nükleer masaya oturtmak
ETİKETLER
#ukrayna
#cıa
#soruşturma
#sabotaj
#kuzey akım
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.