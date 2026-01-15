Menü Kapat
Dünya
Kuzey Denizi'nde kargo gemisi petrol tankerini biçmişti! Facianın görüntüsü ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin doğu kıyılarında yer alan Kuzey Denizi'nde iki geminin çarpışması faciaya yol açmıştı. İngiliz polisi, facia anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

İngiltere'nin doğu kıyılarında yer alan Kuzey Denizi'nde geçtiğimiz yıl Solong adlı yük gemisinin demirli halde bulunan Stenna Immaculate isimli petrol tankerine çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Humberside polisi tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, yük gemisinin petrol tankerine sol taraftan çarptığı, sonrasında patlama meydana geldiği ve alevlerin gemileri sardığı görüldü.

Çıkan yangınlar ancak 2 günün sonunda söndürülebildi. Tankerden binlerce varil jet yakıt ve yük gemisinden ise 16 ton plastik granül denize döküldü.

Kuzey Denizi'nde kargo gemisi petrol tankerini biçmişti! Facianın görüntüsü ortaya çıktı

YAŞANAN FACİADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaza sırasında 38 yaşındaki Filipinli mürettebat Mark Angelo Pernia denize düşerek kayboldu. Yük gemisinin 59 yaşındaki kaptanı Vladimir Motin, ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlandı.

Kazaya ilişkin duruşma, Londra'daki Old Bailey mahkemesinde geçtiğimiz pazartesi günü başladı. Savcılık, sanık Motin'in "çarpışmayı önlemek için hiçbir şey yapmadığını" savundu.

Savunma Avukatı James Leonard ise, Rus kaptan Motin'in gemisi Solong otomatik pilotta seyrederken demirli halde bulunan ve ABD ordusu tarafından kiralanmış olan petrol tankerini 3 deniz mili ötede gördüğünü, gemisini otomatik pilottan çıkarıp çarpmayı önlemek için rotayı manuel olarak değiştirmeye çalıştığını söyledi. Leonard, "Ancak bu girişim başarılı olamadı ve Solong rotasını hiç değiştiremedi" dedi.

Kuzey Denizi'nde kargo gemisi petrol tankerini biçmişti! Facianın görüntüsü ortaya çıktı
