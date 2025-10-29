Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Gemi tatili sırasında adada unutuldu! Cansız bedenine ertesi gün ulaşıldı

Son dönemde oldukça revaçta olan gemi tatili, bu kez bir skandalla gündeme geldi. Avustralya'nın büyük set resifinde seyreden lüks kruvaziyer gemisi, bir yolcuyu adada unuttu. Unutulduğu anlaşıldıktan sonra arama çalışmaları başladı ancak, 80 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 12:18

kıyılarında düzenlenen lüks bir kruvaziyer turu, trajediyle sona erdi. Coral Adventurer adlı geminin yolcusu olan 80 yaşındaki bir kadın, cumartesi günü Büyük Set Resifi’ndeki Lizard Adası’nda yapılan doğa yürüyüşü sırasında gemide unutuldu.

Kadının, grubun zirveye tırmanışı sırasında yorgun düşüp dinlenmek için geride kaldığı, ancak turun ardından geminin kadını unutarak adadan ayrıldığı belirlendi. Geminin, güneş batarken limandan ayrıldığı, birkaç saat sonra kadının eksik olduğu anlaşılınca geri döndüğü bildirildi.

Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu (AMSA) olayla ilgili soruşturma başlattı. Kurum, gemi Darwin’e ulaştığında mürettebatla görüşeceğini açıkladı. Coral Expeditions şirketi ise “yaşanan trajediden büyük üzüntü duyduklarını” belirterek kadının ailesine destek verdiklerini duyurdu.

120 yolcu ve 46 kişilik mürettebat kapasitesine sahip Coral Adventurer, Avustralya’nın en uzak kıyılarına sefer düzenleyen özel bir gemi. Yetkililer, olayın “ani ve şüpheli olmayan ” olarak değerlendirildiğini, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için raporun adli tıbba gönderileceğini açıkladı.

İLK DURAKTA KAYBOLDU!

Kadının, tur programının ilk durağında olduğu ve 60 gün sürecek, on binlerce dolarlık bir yolculuğa yeni başladığı öğrenildi. Olay sırasında bölgede bulunan Traci Ayris isimli kişi, gece yarısı bir helikopterin adada projektörle arama yaptığını gördüğünü anlattı:

“Helikopter uzun süre aynı noktada asılı kaldı. Ardından herkes geri çağrıldı. O anda kötü bir şey olduğunu anladık.”

Ayris ayrıca “Bu kadar güzel bir yerde böyle bir olay yaşanması çok üzücü. O kadının hayatının en keyifli yolculuğu olması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#kaybolma
#ölüm
#avustralya
#seyir füzesi
#Kruvaziyer Gemisi
#Özelleşmiş Gemi
#Büyük Set Resifi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
