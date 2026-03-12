Menü Kapat
Dünya
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 13 yaşındaki veliaht kızının eline silah verdi! Dünya o kareleri konuşuyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile bir silah fabrikasını ziyaret etti. Kim Jong-un yeni tabancaları test ederken kızı da askeri yetkililerle atış talimi yaptı. Bu durum Kim'in kızını veliahtı olarak hazırladığı iddialarını güçlendirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 13 yaşındaki veliaht kızının eline silah verdi! Dünya o kareleri konuşuyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
11:16
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
11:16

lideri Kim Jong‑un, 13 yaşında olduğu düşünülen kızı Kim Ju‑ae ile bir silah fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında ’un, seri üretimine yeni başlanan bir tabancayı bizzat test ettiği bildirildi.

Test ettiği silah için 'Mükemmel' yorumunda bulunan Kim, söz konusu fabrikanın ordu ve güvenlik güçlerinin donatılması için hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'in haberine göre Kuzey Kore lideri, fabrikadaki üretim hatlarının modernize edilmesi ve kapasitesinin artırılması talimatını verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 13 yaşındaki veliaht kızının eline silah verdi! Dünya o kareleri konuşuyor

KİM, KIZINI VARİS OLARAK HAZIRLIYOR OLABİLİR

Öte yandan silah fabrikasını ziyaret sırasında Kim Jong-Un'un kızı da dikkatlerden kaçmadı. KCNA'nın haberinde Kim Ju-ae'den bahsedilmezken servis edilen fotoğraflarda Kim Ju-ae'nin de üst düzey askeri yetkililerle atış talimi yaptığı görüldü.

Son dönemde askeri gösteriler, fabrika açılışları ve hatta Kim Jong-un'un eylül ayındaki Çin ziyaretinde görülen Kim Ju Ae'nin babasının varisi olarak hazırlandığı yönünde iddialar da gündeme gelmeye başladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 13 yaşındaki veliaht kızının eline silah verdi! Dünya o kareleri konuşuyor
