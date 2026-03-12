Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 13 yaşındaki veliaht kızının eline silah verdi! Dünya o kareleri konuşuyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong‑un, 13 yaşında olduğu düşünülen kızı Kim Ju‑ae ile bir silah fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kim Jong-un’un, seri üretimine yeni başlanan bir tabancayı bizzat test ettiği bildirildi.

Test ettiği silah için 'Mükemmel' yorumunda bulunan Kim, söz konusu fabrikanın ordu ve güvenlik güçlerinin donatılması için hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'in haberine göre Kuzey Kore lideri, fabrikadaki üretim hatlarının modernize edilmesi ve kapasitesinin artırılması talimatını verdi.

KİM, KIZINI VARİS OLARAK HAZIRLIYOR OLABİLİR

Öte yandan silah fabrikasını ziyaret sırasında Kim Jong-Un'un kızı da dikkatlerden kaçmadı. KCNA'nın haberinde Kim Ju-ae'den bahsedilmezken servis edilen fotoğraflarda Kim Ju-ae'nin de üst düzey askeri yetkililerle atış talimi yaptığı görüldü.

Son dönemde askeri gösteriler, fabrika açılışları ve hatta Kim Jong-un'un eylül ayındaki Çin ziyaretinde görülen Kim Ju Ae'nin babasının varisi olarak hazırlandığı yönünde iddialar da gündeme gelmeye başladı.