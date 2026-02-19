Menü Kapat
10°
Dünya
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Kuzey Kore Lideri Kim'den dünyaya gözdağı! Yapay zeka destekli çoklu roketatar sistemleri tanıtıldı

Kuzey Kore 600 mm'lik yeni çok namlulu roket sistemlerini tanıttı. Lider Kim Jong-un bu sistemi taktik balistik füzelerin hassasiyetini seri atış kabiliyetiyle birleştiren güçlü bir saldırı silahı olarak tanımladı. Yapay zeka güdümlü sistemin menzilinin 400 km olduğu ifade edilirken, düşman altyapısını hızla çökertme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Kuzey Kore Lideri Kim'den dünyaya gözdağı! Yapay zeka destekli çoklu roketatar sistemleri tanıtıldı
Nükleer silah ve faaliyetleriyle dünyanın gündeminden düşmeyen , askeri envanterine yeni sistemler ekledi. Üretimi tamamlanan 50 adet 600 milimetrelik çok namlulu roketatar, ülke lideri ’un katıldığı törenle Kore İşçi Partisi’ne (WPK) teslim edildi.

Başkent Pyongyang'da düzenlenen törende konuşma yapan Kim, 600 mm'lik çoklu roketatar sistemini "mükemmel bir silah" şeklinde tanımlayarak, "Bu, taktik balistik füzelerin hassasiyetini ve gücünü, çok namlulu roketatarların seri atış kabiliyetiyle mükemmel bir şekilde birleştiren, dünyanın en güçlü yoğun saldırı silahlarından biridir" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu sistemin son derece yüksek bir ateş gücüne sahip olduğunu belirten Kim Jong-un, eş zamanlı ve ani saldırılarla hedeflerin bütünüyle imha edilebileceğini dile getirerek, "Biraz sağduyusu olan herkes, bu tür bir sistemin başka hiçbir ülkede bulunmadığını kabul edecektir" dedi.

Kuzey Kore Lideri Kim'den dünyaya gözdağı! Yapay zeka destekli çoklu roketatar sistemleri tanıtıldı

KİM'DEN DÜNYAYA GÖZDAĞI

600 mm'lik çoklu roketatar sisteminin yapay zeka destekli güdüm teknolojileriyle donatıldığını ifade eden Kim, "Bu, modern savaşta topçu birliklerinin rolünü ve topçu atışı kavramının tanımını temelden değiştirmiştir" şeklinde konuştu.

Bu silah sisteminin kullanım ilkeleri konusunda detay veremeyeceğini vurgulayan Kim, "Ancak kullanıldığı takdirde düşman ülkenin askeri altyapısı ve komuta sistemi kısa sürede çökecektir. Hiçbir güç, bu silah karşısında koruma sağlayamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Lideri Kim'den dünyaya gözdağı! Yapay zeka destekli çoklu roketatar sistemleri tanıtıldı

"RAKİPLERİMİZİ TEDİRGİN EDECEK BAŞARILARA DEVAM EDECEĞİZ"

Savunma sanayisini geliştirmenin Kuzey Kore için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu yineleyen Kim, "Jeopolitik rakiplerimizi tedirgin edecek savunma başarılarını göstermeye devam edeceğiz. En güçlü saldırı kapasitesi, en güvenilir caydırıcılıktır. Bu yalnızca sözle değil, pratikte ve uygulamada da kanıtlanmalıdır" sözlerine yer verdi.

Her türlü tehdidi caydırmak için savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kim, 600 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin üretim sürecinde emeği geçen işçi ve mühendislere teşekkür etti.

Kuzey Kore Lideri Kim'den dünyaya gözdağı! Yapay zeka destekli çoklu roketatar sistemleri tanıtıldı

MENZİLİ 400 KM

Geçtiğimiz ay Kim'in hazır bulunduğu bir fırlatma tatbikatıyla son kez test edilen 600 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin, yaklaşık 400 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor. Söz konusu silah sisteminin yakında Kuzey Kore ordusunun envanterine girmesi bekleniyor.

