Kuzey Kore Lideri Kim'den dünyaya gözdağı! Yapay zeka destekli çoklu roketatar sistemleri tanıtıldı

Nükleer silah ve balistik füze faaliyetleriyle dünyanın gündeminden düşmeyen Kuzey Kore, askeri envanterine yeni sistemler ekledi. Üretimi tamamlanan 50 adet 600 milimetrelik çok namlulu roketatar, ülke lideri Kim Jong-un’un katıldığı törenle Kore İşçi Partisi’ne (WPK) teslim edildi.

Başkent Pyongyang'da düzenlenen törende konuşma yapan Kim, 600 mm'lik çoklu roketatar sistemini "mükemmel bir silah" şeklinde tanımlayarak, "Bu, taktik balistik füzelerin hassasiyetini ve gücünü, çok namlulu roketatarların seri atış kabiliyetiyle mükemmel bir şekilde birleştiren, dünyanın en güçlü yoğun saldırı silahlarından biridir" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu sistemin son derece yüksek bir ateş gücüne sahip olduğunu belirten Kim Jong-un, eş zamanlı ve ani saldırılarla hedeflerin bütünüyle imha edilebileceğini dile getirerek, "Biraz sağduyusu olan herkes, bu tür bir sistemin başka hiçbir ülkede bulunmadığını kabul edecektir" dedi.

KİM'DEN DÜNYAYA GÖZDAĞI

600 mm'lik çoklu roketatar sisteminin yapay zeka destekli güdüm teknolojileriyle donatıldığını ifade eden Kim, "Bu, modern savaşta topçu birliklerinin rolünü ve topçu atışı kavramının tanımını temelden değiştirmiştir" şeklinde konuştu.

Bu silah sisteminin kullanım ilkeleri konusunda detay veremeyeceğini vurgulayan Kim, "Ancak kullanıldığı takdirde düşman ülkenin askeri altyapısı ve komuta sistemi kısa sürede çökecektir. Hiçbir güç, bu silah karşısında koruma sağlayamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERİMİZİ TEDİRGİN EDECEK BAŞARILARA DEVAM EDECEĞİZ"

Savunma sanayisini geliştirmenin Kuzey Kore için kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu yineleyen Kim, "Jeopolitik rakiplerimizi tedirgin edecek savunma başarılarını göstermeye devam edeceğiz. En güçlü saldırı kapasitesi, en güvenilir caydırıcılıktır. Bu yalnızca sözle değil, pratikte ve uygulamada da kanıtlanmalıdır" sözlerine yer verdi.

Her türlü tehdidi caydırmak için savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kim, 600 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin üretim sürecinde emeği geçen işçi ve mühendislere teşekkür etti.

MENZİLİ 400 KM

Geçtiğimiz ay Kim'in hazır bulunduğu bir fırlatma tatbikatıyla son kez test edilen 600 mm'lik çoklu roketatar sistemlerinin, yaklaşık 400 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor. Söz konusu silah sisteminin yakında Kuzey Kore ordusunun envanterine girmesi bekleniyor.