Editor
 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore’den füzeli şov! Kim Jong-un'dan “kitlesel yıkım” uyarısı

Kuzey Kore 600 milimetrelik ultra hassas çok namlulu roketatar sistemlerini test ettiğini doğrulayarak yaklaşık 420 kilometre menzile sahip olduğunu belirtti Kim Jong-un bu silahı son derece ölümcül olarak nitelendirdi ve düşman altyapısını tamamen yok edebileceği uyarısında bulundu.

, dün gerçekleştirdiği füze denemesini resmen doğruladı. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, iki topçu birliğinin katılımıyla 600 milimetrelik ultra hassas çok namlulu roketatar sistemlerinin test edildiği bir atış tatbikatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu roketatar sistemlerinin yaklaşık 420 kilometre menzile sahip olduğu ifade edilirken, tatbikat sırasında fırlatılan mühimmatın 364 kilometre uzaklıktaki Doğu Denizi'nde belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu bildirildi.

"SON DERECE ÖLÜMCÜL"

Tatbikatı yerinde takip eden , denemesi yapılan 600 milimetrelik ultra hassas çok namlulu roketatar sistemlerini “son derece ölümcül” bir silah olarak tanımladı.

Dünyada bu sistemin performansını geride bırakabilecek başka bir taktik silah bulunmadığını savunan Kim, bu üstünlüğün önümüzdeki birkaç yıl boyunca da devam edeceğini öne sürdü. Kim ayrıca, “Bu durum bir süre daha değişmeyecek. Ancak elbette o zamana kadar bununla yetinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KİTLESEL YIKIM UYARISI

Güçlü saldırı kabiliyetinin, savaş caydırıcılığının en önemli unsuru olduğunun altını çizen Kuzey Kore lideri, "Ancak, bu tür savunma amaçlı caydırıcılık kabiliyetleri yabancı güçlerin silahlı bir provokasyonunu veya işgal girişimini engelleyemezse, derhal ikinci görevlerini yerine getirerek kitlesel yıkıcılıkta bir saldırı aracı olarak kullanılacaktır. Daha önce de söylediğim gibi, bu silah kullanılırsa, menzili içindeki düşman altyapısı tamamen yok olur" uyarısında bulundu.

Kim, bölgede barışı güçlü askeri yetenekler ve caydırıcılık yoluyla sağlamaya kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

KUZEY KORE FÜZE DENEMESİNDE BULUNMUŞTU

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Japonya hükümeti de denemeyi doğrulayarak, füzelerin herhangi bir zarara yol açmadığını açıklamıştı.

