10°
Kuzey Kore'den gövde gösterisi! Kim Jong-un öve öve bitiremedi: Büyük kalibreli çoklu roketatar sistemi test edildi

Kuzey Kore, lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yeni büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti. test edilen 4 roketin 358,5 kilometre uzaklıktaki bir hedefi tam isabetle vurduğu bildirildi. Kim, bu denemenin ülkenin stratejik caydırıcılığını artırdığını ve silah sisteminin kendine yönelik hassas güdümlü uçuş sistemiyle öne çıktığını ifade etti.

, ülke lideri 'un denetiminde yeni büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini başırı bir şekilde test ettiğini bildirdi. Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, deneme kapsamında fırlatılan 4 roketin 358,5 kilometre uzaklıkta, denizde yer alan bir hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, yapılan son denemenin ülkenin stratejik caydırıcılığını artırma açısından kritik önem taşıdığını ifade ederek, "Bunun nedeni, bu silah sisteminin en güçlü özelliklerinden faydalanmamızı sağlayacak teknik modernizasyonu tamamlamış olmamız ve sistemi aktif olarak kullanılabilir hale getirmemizdir" sözlerine yer verdi.

"ÜSTÜNLÜĞÜ; HASSAS GÜDÜMLÜ UÇUŞ SİSTEMİ"

Yeni büyük kalibreli çoklu roketatar sisteminin önceki muadillerinden çok daha gelişmiş olduğunu söyleyen Kim, "Her türlü dış müdahaleyi bertaraf edebilen ve kendi kendini yönlendiren hassas güdümlü uçuş sistemi, bu silahın üstünlüğünü kanıtlayan en büyük özelliktir" şeklinde konuştu.

KİM'DEN MEŞRU MÜDAFAA VURGUSU

Gerçekleştirilen denemenin Kuzey Kore savunma sanayisinin istikrarlı gelişiminin kanıtı olduğunu vurgulayan Kim Jong-Un, "Her zaman söylediğim gibi, yürüttüğümüz bu ve benzer faaliyetler, nükleer savaşa karşı caydırıcılık seviyemizi daha da artırmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Böyle bir irade ve kabiliyeti sergilemek, caydırıcılığın sorumlu bir şekilde uygulanmasıdır. Bu, günümüzde meşru müdafaa için vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

