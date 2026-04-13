KYB Başkanı Talabani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, Irak topraklarından yapılan saldırılara maruz kalan komşu ülkelerden özür diledi. ABD, İsrail ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini dileyen Talabani, müzakerelerdeki rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 02:08
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 02:11

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, Irak'ta kurulacak hükümete ve bölgedeki gelişmelere ilişkin video mesaj yayımladı. ABD ve İsrail ile arasındaki gerilime de değinen Talabani, savaşın sona erdirilmesi için çaba gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da mesaj yolladı.

"TÜM KOMŞU ARAP ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLERİM"

Konuşmasına, bölgedeki son gelişmelerden etkilenen komşu ülkelerden özür dileyerek başlayan Talabani, "Irak topraklarından saldırıya uğrayan tüm komşu Arap ülkelerinden içtenlikle özür dilemek istiyorum. Size en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve bu eylemlerden dolayı utanç duyuyoruz." dedi.

"IRAK'I BARIŞA VE REFAHA TAŞIYACAK BİR HÜKÜMET KURACAĞIZ"

Talabani, Irak’ta kurulması beklenen hükümete ilişkin, "Irak yeni bir hükümet kurma sürecindedir. Hasar görmüş, ancak yıkılmamış köprüleri onaracak yeni bir hükümet. Silahların yalnızca Irak hükümetinin elinde olmasını sağlayacak yeni bir hükümet." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak hükümetin vizyonuna ilişkin konuşan Talabani, "halkın hakları için mücadele edecek, Irak'ı savaştan ve kan dökülmesinden uzak tutacak, Irak'ı barış, birlik ve refaha taşıyacak bağımsız, vatansever bir hükümet" kuracakları değerlendirmesinde bulundu.

Talabani, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle bölgede oluşan gerilimi azaltmaya yönelik uluslararası çabaları takdir ettiğini ifade ederek, "İki büyük gücü müzakere ve ateşkese teşvik eden Pakistan hükümetine teşekkür ediyorum. Bu ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini diliyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Süreci müzakere noktasına getiren ülkelere de dikkati çeken Talabani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, gerilimi azaltmak ve süreci müzakere noktasına getirmek için perde arkasında çalışan tüm Avrupa ülkelerine, tüm Arap ülkelerine, Büyük Britanya'ya ve özellikle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

