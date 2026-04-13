Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, Irak'ta kurulacak hükümete ve bölgedeki gelişmelere ilişkin video mesaj yayımladı. ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilime de değinen Talabani, savaşın sona erdirilmesi için çaba gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da mesaj yolladı.

HABERİN ÖZETİ KYB Başkanı Talabani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, Irak hükümeti, bölgesel gelişmeler ve ABD-İran gerilimi hakkında açıklamalarda bulunarak, savaşın sona erdirilmesi için çaba gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Talabani, Irak topraklarından saldırıya uğrayan komşu Arap ülkelerinden özür diledi. Irak'ta silahların yalnızca hükümetin elinde olmasını sağlayacak, barış, birlik ve refaha taşıyacak bağımsız ve vatansever bir hükümet kurulacağını belirtti. ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik uluslararası çabaları takdir ettiğini ifade etti. Gerilimi azaltma ve süreci müzakere noktasına getirme çabalarından dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm Avrupa, Arap ülkeleri ve Büyük Britanya'ya teşekkür etti.

"TÜM KOMŞU ARAP ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLERİM"

Konuşmasına, bölgedeki son gelişmelerden etkilenen komşu ülkelerden özür dileyerek başlayan Talabani, "Irak topraklarından saldırıya uğrayan tüm komşu Arap ülkelerinden içtenlikle özür dilemek istiyorum. Size en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve bu eylemlerden dolayı utanç duyuyoruz." dedi.

"IRAK'I BARIŞA VE REFAHA TAŞIYACAK BİR HÜKÜMET KURACAĞIZ"

Talabani, Irak’ta kurulması beklenen hükümete ilişkin, "Irak yeni bir hükümet kurma sürecindedir. Hasar görmüş, ancak yıkılmamış köprüleri onaracak yeni bir hükümet. Silahların yalnızca Irak hükümetinin elinde olmasını sağlayacak yeni bir hükümet." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak hükümetin vizyonuna ilişkin konuşan Talabani, "halkın hakları için mücadele edecek, Irak'ı savaştan ve kan dökülmesinden uzak tutacak, Irak'ı barış, birlik ve refaha taşıyacak bağımsız, vatansever bir hükümet" kuracakları değerlendirmesinde bulundu.

Talabani, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle bölgede oluşan gerilimi azaltmaya yönelik uluslararası çabaları takdir ettiğini ifade ederek, "İki büyük gücü müzakere ve ateşkese teşvik eden Pakistan hükümetine teşekkür ediyorum. Bu ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini diliyorum." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Süreci müzakere noktasına getiren ülkelere de dikkati çeken Talabani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, gerilimi azaltmak ve süreci müzakere noktasına getirmek için perde arkasında çalışan tüm Avrupa ülkelerine, tüm Arap ülkelerine, Büyük Britanya'ya ve özellikle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum."