Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, ateşkes ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı. Erdoğan, müzakere sürecini baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in ortak saldırısına maruz kalan ve misillemelerle karşılık veren 'da 2 haftalık sürecine girilirken diplomatik görüşmeler de hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

ABD ile İsrail'in ortak saldırısına maruz kalan İran'da iki haftalık ateşkes sürecine girilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan diplomatik görüşmeler kapsamında telefonla görüştü.
İran, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in ortak saldırısına maruz kaldı.
İran'da 2 haftalık ateşkes sürecine girildi.
Diplomatik görüşmeler hız kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ateşkese giden süreçte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.
Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin hedefinin bölgemizde yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede ateşkese giden süreçte ’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

"MÜZAKERELERDEN AZAMİ DERECEDE İSTİFADE EDİLMELİ"

Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, ülkemizin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Erdoğan, Türkiye’nin hedefinin, bölgemizde yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.

