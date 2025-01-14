Lavrov’dan ABD ve YPG’ye sert çıkış: Türkiye sözde devlete geçit vermeyecek!

14 Ocak 2025 18:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 18:51

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin YPG’ye verdiği desteği ve bölgede sözde bir devlet kurma planlarını sert bir dille eleştirdi. Lavrov, “Türkiye, bu hayallere asla geçit vermeyecek. Bu girişimler yalnızca bölgeyi kaosa sürükler” diyerek hem YPG’yi hem de ABD’yi hedef aldı.

Rusya​ Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov​, Suriye’de terör grupların ABD’ye güvenerek "sözde devlet" kurma hayaline kapıldığını, ancak Türkiye ve Irak’ın buna asla izin vermeyeceğini açıkça dile getirdi. Lavrov, "Bölgede bir Kürt devleti girişimi, tüm Ortadoğu’yu patlatabilecek bir tehdit oluşturuyor. Kürt gruplara, merkezi hükümetle diyalog kurmaları gerektiğini söyledik ama ne Şam ne de Kürtler bu konuda istekli" diyerek çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin enerji altyapılarına yönelik politikalarını eleştirirken, TürkAkım doğalgaz boru hattı ve Suriye’deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov’un açıklamaları, hem enerji alanında yaşanan gerilimlere hem de Suriye’deki çözüm sürecine dair Rusya’nın kararlılığını ortaya koydu.

TÜRKAKIM'A YÖNELİK ABD​ TEHDİDİ

Lavrov, ABD’nin enerji projelerine müdahalelerini "tehditkar" olarak nitelendirerek, TürkAkım doğalgaz boru hattını hedef alan planları kınadı. Lavrov, ABD’nin enerji alanındaki rakiplerine tahammül edemediğini ve bu kapsamda Avrupa’nın enerji altyapısına zarar vermekten çekinmediğini vurguladı. Kuzey Akım doğalgaz boru hattına yönelik saldırıların ardından şimdi de TürkAkım’ın devre dışı bırakılmak istendiğini belirtti.

“ABD, Avrupa’nın enerji refahını baltalamak ve enerji piyasasında rakipsiz kalmak için terör eylemlerine destek vermekten bile kaçınmıyor. TürkAkım’a yönelik bu girişimler, yalnızca bölgedeki enerji güvenliğini değil, küresel enerji dengesini de tehdit ediyor,” ifadelerini kullanan Lavrov, Moskova’nın bu tür adımlara karşı sert bir duruş sergileyeceğini belirtti.

SURİYE​'DE NORMALLEŞME İÇİN ULUSAL DİYALOG ÇAĞRISI

Suriye konusuna da değinen Lavrov, bölgede sürdürülebilir bir normalleşme sağlanması için kapsayıcı bir ulusal diyalog sürecine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Tüm etnik ve mezhepsel grupların bu sürece dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, bu kapsamda Türkiye, İran, Rusya ve Çin gibi bölgesel aktörlerin aktif bir rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Lavrov, Astana formatının hâlâ Suriye’deki çözüm süreci için etkili bir araç olduğunu belirterek, bu formatın kapsamlı ve sürdürülebilir bir normalleşme için temel oluşturduğunu dile getirdi. Ayrıca Kürt grupların merkezi hükümetle diyalog kurmasının elzem olduğunu vurgulayan Lavrov, ABD’nin Kürt gruplara verdiği desteğin, Suriye’de sözde bir devlet kurma hayalini körüklediğini söyledi.

"KÜRT SORUNU TÜM BÖLGEYİ PATLATIR TÜRKİYE İZİN VERMEZ"

Rusya'nın Suriye'deki Kürt grupları merkezi hükümetle diyalog kurmaya çağırdığını ancak Kürtlerin ABD'nin varlığına güvenerek Suriye'de 'sözde devlet' kurma hedefi peşinden koştuğunu anlatan Dışişleri Bakanı Lavrov, "Onlara Türkiye ve Irak'ın bölgede Kürt devleti (PKK-YPG) kurulmasına izin verilmeyeceğini ve Kürt sorununun tüm bölgeyi patlatabileceğini söyledik. Kürtlerin halklarının özellikle tartışılmasından ve Suriye, İran, Irak ve elbette Türkiye'de temin edilmesinden yana olduk. Diğer yandan Şam da müzakereler konusunda çok istekli değildi, Kürtler de" diye konuştu.