Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Letonya'ya düşen İHA'lar istifa getirdi! Savunma Bakanı Andris Spruds görevinden ayrıldı

Letonya'da Ukrayna'ya ait İHA'ların petrol tesisine düşmesi ve hava savunma sistemlerinin yetersiz kalması üzerine Savunma Bakanı Andris Spruds istifa etti. Ukrayna, İHA'ların Rusya'nın müdahalesiyle rotadan saptığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Letonya'ya düşen İHA'lar istifa getirdi! Savunma Bakanı Andris Spruds görevinden ayrıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 22:03

’da geçtiğimiz perşembe günü ’dan ülke sınırlarına giren ve petrol deploma tesislerine düşen 'lar, Riga yönetiminde krize yol açtı. Letonya Başbakanı Evika Silina, olay sırasında hava savunma sistemlerinin yeterince hızlı devreye sokulmamasını gerekçe göstererek, Andris Spruds’un istifasını talep etti. Spruds, istifa çağrısının ardından görevinden ayrıldı. Başbakan Silina, istifa eden Spruds’un yerine Letonya Silahlı Kuvvetleri’nden Albay Raivis Melnis’i atadı.

HABERİN ÖZETİ

Letonya'ya düşen İHA'lar istifa getirdi! Savunma Bakanı Andris Spruds görevinden ayrıldı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Letonya'ya düşen Rusya'dan giren İHA'lar nedeniyle Savunma Bakanı Andris Spruds istifa etti.
Letonya'ya Rusya'dan giren ve petrol depolama tesislerine düşen İHA'lar, Riga yönetiminde krize yol açtı.
Letonya Başbakanı Evika Silina, hava savunma sistemlerinin yeterince hızlı devreye sokulmamasını gerekçe göstererek Savunma Bakanı Andris Spruds'un istifasını talep etti.
Spruds, istifa çağrısının ardından görevinden ayrıldı ve yerine Albay Raivis Melnis atandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğunu ve elektronik harp nedeniyle hedeflerinden saptığını belirtti.
Saldırı sonrası Rusya sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Rezekne şehrinde bir depolama tesisinde 4 adet boş petrol tankı hasar gördü.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Letonya'ya düşen İHA'lar istifa getirdi! Savunma Bakanı Andris Spruds görevinden ayrıldı

"RUSYA'NIN ELEKTRONİK HARP SALDIRISI ETKİLİ OLDU"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, söz konusu İHA’ların Ukrayna’ya ait olduğunu açıkladı. Sybiha, İHA’ların Moskova’nın yürüttüğü elektronik harp nedeniyle Rusya’daki hedeflerinden saparak Letonya’ya düştüğünü belirtti. Sybiha, artan İHA kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle Ukrayna’nın Baltık ülkelerine hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için uzman desteği sağlayabileceğini ifade etmişti.

PETROL DEPOLAMA TESİSİNDEKİ HASAR

Letonya ordusundan 7 Mayıs Perşembe günü yapılan açıklamada, sabaha karşı Rusya topraklarından Letonya'ya 2 İHA girdiği ve İHA'ların düştüğü bildirilmişti. Polis ve itfaiyenin açıklamasına göre Rusya sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Rezekne şehrinde bir depolama tesisinde 4 adet boş petrol tankı hasar görmüş ve olay yerinde bir İHA'nın enkazına rastlanmıştı. Letonya Savunma Bakanı Spruds, saldırının ardından NATO'nun çok uluslu Baltık Hava Polisi Misyonu'na ait askeri jetlerin olay yerine çağrıldığını açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Letonya kıyılarına gizemli bir İHA enkazı vurdu
Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
ETİKETLER
#rusya
#ukrayna
#iha
#savunma bakanı
#Letonya
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.