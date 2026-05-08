Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes

2022 yılından beri devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta önemli bir gelişme yaşandı. Hala barış çözümüne ulaşılamayan savaşta ateşkes kararı geldi.
Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyuruldu. Trump, 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu belirterek "Bu büyük çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ateşkesin, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesi dolayısıyla kutlanan Zafer Günü için ilan edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta üç günlük (9, 10 ve 11 Mayıs) bir ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Rusya'da kutlamalar Zafer Günü için yapılıyor ancak Ukrayna'da da aynı şekilde, II. Dünya Savaşı'nın büyük bir parçası ve etkeni oldukları için kutlanıyor. Bu ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını ve her iki ülkeden 1000 mahkumun takas edilmesini içerecektir. Bu talep doğrudan benim tarafımdan yapıldı ve Başkan Vladimir Putin ve Başkan Volodymyr Zelensky'nin bunu kabul etmesinden dolayı çok minnettarım.
Umarım bu, çok uzun, ölümcül ve zorlu bir savaşın sonunun başlangıcı olur. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışma olan bu büyük çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor ve her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."