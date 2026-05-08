Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasında 9-10-11 Mayıs tarihlerinde 3 günlük bir ateşkes ilan edileceğini açıkladı. Gelişmeden memnun olduğunu belirten Trump, anlaşma kapsamında 1000'er esirin de takas edileceğini duyurdu.

Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
2022 yılından beri devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta önemli bir gelişme yaşandı. Hala barış çözümüne ulaşılamayan savaşta ateşkes kararı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük bir ateşkes ilan edildiğini duyurdu.
Ateşkes, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesi dolayısıyla kutlanan Zafer Günü için ilan edildi.
Ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını ve her iki ülkeden 1000 mahkumun takas edilmesini içerecek.
Bu talep doğrudan Trump tarafından yapıldı ve Putin ile Zelensky tarafından kabul edildi.
Görüşmelerin çatışmayı sona erdirmek için devam ettiği belirtildi.
Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyuruldu. Trump, 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu belirterek "Bu büyük çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"1000 ESİR TAKAS EDİLECEK"

Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ateşkesin, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesi dolayısıyla kutlanan Zafer Günü için ilan edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta üç günlük (9, 10 ve 11 Mayıs) bir ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Rusya'da kutlamalar Zafer Günü için yapılıyor ancak Ukrayna'da da aynı şekilde, II. Dünya Savaşı'nın büyük bir parçası ve etkeni oldukları için kutlanıyor. Bu ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını ve her iki ülkeden 1000 mahkumun takas edilmesini içerecektir. Bu talep doğrudan benim tarafımdan yapıldı ve Başkan Vladimir Putin ve Başkan Volodymyr Zelensky'nin bunu kabul etmesinden dolayı çok minnettarım.

"ÇATIŞMAYI BİTİRMEYE DAHA DA YAKLAŞIYORUZ"

Umarım bu, çok uzun, ölümcül ve zorlu bir savaşın sonunun başlangıcı olur. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışma olan bu büyük çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor ve her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."

