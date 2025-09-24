Menü Kapat
24°
Dünya
Editor
 | Berkay Alptekin

Libya'da silahlı çatışma! Eğitime ara verildi, elektrik şebekeleri çöktü

Libya'nın Zaviye şehrinde çatışmalar nedeniyle eğitime ara verildiği ve bazı elektrik üretim birimlerinin zarar gördüğü duyuruldu. Sağlık yetkilileri de çatışmaların yaşandığı bölgelerde insanların evlerinden çıkmamalarını rica etti.

AA
24.09.2025
24.09.2025
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık ve Merkezi Zaviye Şubesi, çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki halka evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

bölgelerindeki Libyalıların acil durumlarda doğrudan Merkez ile irtibata geçmeleri için acil durum telefon numaraları paylaşıldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Zaviye Belediyesi Gözlem Merkezinden yapılan açıklamada da, Zaviye şehri sahil yolunun kuzeyindeki tüm eğitim öğretim merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci, öğretmen ve eğitim personelinin güvenlikleri için çatışmalar sona erene kadar duyuruları takip etmeleri ve talimatlara riayet etmeleri istendi.

Öte yandan Libya Genel Şirketinden yapılan açıklamada, Zaviye'deki çatışmalarda Güney Trablus Elektrik Santralindeki bazı üretim ünitelerinin zarar gördüğü ve bu durumun elektrik şebekesinin istikrarını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik hizmeti verilemeyen bölgelerin yeniden hizmet alabilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

