İran'da silahlı çatışma! Çok sayıda ölü var

İran'da Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama kapsamında, "Sabah saatlerinde Sistan-Beluçistan'a bağlı İranşehr, Haş, ve Saravan ilçelerinde çıkan çatışmada 13 terörist öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

SON YILLARDA ÖRGÜTLER EYLEM GERÇEKLEŞTİRİYOR

Öldürülen kişilerin kimlik bilgileri ve hangi örgüte mensup olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşul Adl ve Ensarul Furkan adlı örgütlerin çeşitli eylemlerine sahne oluyor.