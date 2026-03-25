Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Libya’dan petrol boru hattı patlaması hakkında dikkat çeken açıklama: Olay yerinde Rus yapımı uçak bombası bulundu

Libya İçişleri Bakanlığı, Hamada bölgesindeki ham petrol boru hattında meydana gelen patlamanın ardından yapılan incelemelerde, Rus yapımı M-62 uçak bombası ve roket kalıntıları bulunduğunu açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 04:24
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 04:24

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Hamada bölgesindeki ham petrol boru hattındaki patlama ile ilgili incelemeleri hakkında bilgi verildi.

"RUS YAPIMI PATLAMIŞ M-62 UÇAK BOMBASI KALINTILARI BULUNDU"

"İçişleri Bakanı, Ceza Soruşturma Dairesine Hamada bölgesindeki doğal gaz boru hattını hedef alan ve patlamayla sonuçlanan olayın ardından acilen olay yerine uzman ekipler göndermesi talimatı verdi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, uzmanların patlama yerinde teknik incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Ekiplerin petrol hattındaki vana yakınında Rus yapımı patlamış bir M-62 uçak bombası kalıntılarıyla, 130 milimetrelik patlamış bir roket parçası bulduğu kaydedildi.

Bölgenin mühimmat kalıntılarından temizlenerek güvenli hale getirildiği bildirildi.

BORU HATTINDAKİ VANADA YANGIN ÇIKMIŞTI

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Hamada'daki Şerara Petrol Sahası ham petrol boru hattının 538. kilometresindeki vanada 18 Mart'ta yangın çıktığını duyurmuştu.

Ekiplerin 19 Mart'ta yangını kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savcılıktan düşen Libya uçağı ile ilgili açıklama! Ortak soruşturma sürüyor
Libya'da helikopter kazası! Mürettebattan kurtulan olmadı
