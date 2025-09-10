Limanda korkutan anlar! Onlarca konteyner denize düştü

ABD’nin en yoğun ikinci limanı olarak bilinen South California’da yer alan Long Beach'te konteyner kazası meydana geldi.

Çin’in Yantian Limanı’ndan Long Beach’e yüzlerce konteyner taşıyan Portekiz bayraklı Mississippi adlı 255 metre uzunluğundaki gemideki 67 konteyner henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

HERHANGİ BİR YARALANMA BİLDİRİLMEDİ

Herhangi bir yaralanma bildirilmezken, limandaki diğer operasyonların etkilenmediği ifade edildi.

Long Beach Limanı sözcüsü Art Marroquin, terminaldeki yük operasyonlarının konteynerlerin güvenli şekilde sabitlenmesi için geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.