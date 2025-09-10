Menü Kapat
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
TGRT Haber
26°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Limanda korkutan anlar! Onlarca konteyner denize düştü

ABD'de limana bağlı 255 metrelik geminin güvertesinden 67 dev konteyner denize düştü. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma bildirilmezken, limandaki diğer operasyonlar etkilenmedi.

Limanda korkutan anlar! Onlarca konteyner denize düştü
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 10:09

ABD’nin en yoğun ikinci limanı olarak bilinen South California’da yer alan Long Beach'te konteyner kazası meydana geldi.

Çin’in Yantian Limanı’ndan Long Beach’e yüzlerce konteyner taşıyan Portekiz bayraklı Mississippi adlı 255 metre uzunluğundaki gemideki 67 konteyner henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

Limanda korkutan anlar! Onlarca konteyner denize düştü

HERHANGİ BİR YARALANMA BİLDİRİLMEDİ

Herhangi bir yaralanma bildirilmezken, limandaki diğer operasyonların etkilenmediği ifade edildi.

Long Beach Limanı sözcüsü Art Marroquin, terminaldeki yük operasyonlarının konteynerlerin güvenli şekilde sabitlenmesi için geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

