Londra'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var, saldırgan yakalandı

Londra'da Yahudi nüfusun yoğun olduğu Golders Green bölgesinde, 45 yaşındaki bir erkek saldırgan, elinde bıçakla koşarak Yahudi sivilleri hedef aldı. Açıklamada saldırgana güvenlik güçlerinin müdahale ettiği ve elektroşok cihazının kullanıldığı belirtildi.
Saldırganın 2 sivili yaraladığı, olay esnasında polisi de hedef aldığı açıklandı. Yetkililer, olayda herhangi bir polis memurunun yaralanmadığını bildirdi.
Şüphelinin neden saldırdığı ise henüz bilinmiyor.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, parlamentoda yaptığı konuşmada söz konusu saldırının "endişe verici" olduğunu söyledi.
Öte yandan Londra'da son bir ay içinde Yahudilerle bağlantılı mekanlara yönelik saldırılar nedeniyle 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı.
Saldırılar arasında ambulansların ateşe verilmesi ve sinagoglara yönelik kundaklama girişimlerinin bulunduğu belirtiliyor.