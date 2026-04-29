SON DAKİKA!
Londra'da bıçaklı saldırı: Yaralılar var, saldırgan yakalandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Yahudi nüfusun yoğun olduğu bölgede iki kişi bıçaklandı. Saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 16:29
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 16:29

Londra'da Yahudi nüfusun yoğun olduğu Golders Green bölgesinde, 45 yaşındaki bir erkek saldırgan, elinde bıçakla koşarak Yahudi sivilleri hedef aldı. Açıklamada saldırgana güvenlik güçlerinin müdahale ettiği ve elektroşok cihazının kullanıldığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Londra'nın Golders Green bölgesinde elinde bıçakla sivilleri hedef alan bir saldırgan, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Saldırgan, 2 sivili yaraladı ve polisi de hedef aldı.
Olayda herhangi bir polis memuru yara almadı.
Saldırganın kimliği ve saldırı nedeni henüz bilinmiyor.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıyı 'endişe verici' olarak nitelendirdi.
Londra'da son bir ayda Yahudilerle bağlantılı mekanlara yönelik saldırılar arttı.
Saldırganın 2 sivili yaraladığı, olay esnasında polisi de hedef aldığı açıklandı. Yetkililer, olayda herhangi bir polis memurunun yaralanmadığını bildirdi.

Şüphelinin neden saldırdığı ise henüz bilinmiyor.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER'DEN İLK AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı , parlamentoda yaptığı konuşmada söz konusu saldırının "endişe verici" olduğunu söyledi.

LONDRA'DA YAHUDİLERE YÖNELİK SALDIRILAR ARTTI

Öte yandan Londra'da son bir ay içinde Yahudilerle bağlantılı mekanlara yönelik saldırılar nedeniyle 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Saldırılar arasında ambulansların ateşe verilmesi ve sinagoglara yönelik kundaklama girişimlerinin bulunduğu belirtiliyor.

